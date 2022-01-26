Тогда эта тема была популярна, – Alyona Alyona рассказала, кем работала в 14 лет

Реперша Alyona Alyona росла в селе Барышевка Киевской области. Однако и там она находила способ заработать. В 14 лет школьница продавала косметику известного бренда.

В реальной жизни Alyona Alyona почти не красится, она часто предстает перед фанами без мейка. Однако 16 лет назад она строила свой первый бизнес как раз на косметике. Будущая звезда работала консультантом бренда Oriflame.

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Еще школьницей она продавала односельчанам косметику, но деньги на этом не зарабатывала. Ей было всего 14 лет, а несовершеннолетних в компании благодарили не наличными деньгами, а скидками.

В юности работала консультантом Орифлэйм. В 14 лет я продавала косметику. Я была несовершеннолетней и не могла получать наличные, поэтому имела большие скидки на продукцию. Тогда эта тема была популярна,

– вспомнила реперка.

А с 15 лет Alyona Alyona пошла на более выгодную работу. Она подрабатывала продавщицей на рынке, кассиршей и уборщицей.

Кем звезды работали до популярности

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до большой сцены работала секретаршей в киевском ЖЭКе. При этом она даже не умела печатать на машинке, но только делала вид при руководстве. Супермодель Белла Хадида в 15 лет устроилась официанткой в ​​кафе в Малибу. Она принимала заказы, делала фреши для клиентов, считала наличные и мыла посуду.

в 15 лет устроилась официанткой в ​​кафе в Малибу. Она принимала заказы, делала фреши для клиентов, считала наличные и мыла посуду. Победитель "Холостячки" и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт студентом раздавал открытки, работал на точечной сварке. После КВН его карьера пошла вверх – он вел мероприятия, работал в ночных клубах.

студентом раздавал открытки, работал на точечной сварке. После КВН его карьера пошла вверх – он вел мероприятия, работал в ночных клубах. Победительница Евровидения-2016 Джамала в детстве мыла посуду в семейном кафе – более 150 тарелок, кастрюль, приборов в день.

, что до выхода видеоклипа на песню "Рибки" Alyona Alyonaв Барышевке, а затемв селе Дерновка под Киевом.