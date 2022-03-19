ТНМК и Kozak System обратились к матери всех украинских защитников: чувственная песня "Мамо"

Хип-хоп группа ТНМК продолжает творить, несмотря на войну. Фагот и Фоззи выпустили новый трек "Мамо", который записали с Kozak System. Музыканты пообещали матерям украинских защитников, что все будет хорошо.

Как выяснилось, идея трека "Мамо" родилась год назад. Лидер Kozak System Иван Леньо предложил ТНМК спеть о разговоре военного с мамой – "на старой кухне, за столом, затянутым давней клеенкой". Из-за полномасштабной войны с Россией каждое слово в этой песне приобрело дополнительный вес.

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Год назад никто не мог знать, что текст этой песни станет столь реальным. Но мы вернемся победителями после боя. Это уже другая Украина,

– комментирует Фоззи.

Примечательно, что Фагот, продюсировавший трек "Мамо", в некоторых местах использовал звук выстрела пушки. Тогда он и не подумать не мог, что эта метафора станет для всех нас суровой реальностью.

"Сегодня вся страна, все сыновья и дочери встали на защиту нашей Независимости, встали на защиту нашего народа. И каждая мама сейчас сидит дома, волнуется и ждет известий, но мы можем заверить наших мам, что мы вернемся живы. Враг будет разбит", – убеждает фронтмен Kozak System.

ТНМК и Kozak System – Мамо: слушайте песню онлайн

К слову, Фагот из ТНМК и Иван Леньо из Kozak System вступили в терроборону Киева, а Фоззи волонтерит, в частности, покупает "броники" для нацгвардейцев. Фагот успевает не только защищать Родину, но петь гимн ВСУ с автоматом в руках. "Зродились ми великої години" в его исполнении растрогал многотысячную аудиторию.

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