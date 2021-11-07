"Как на Титанике": Дмитрий Комаров покатался в люксовом вагоне Укрзализныци

Путешественник Дмитрий Комаров привык демонстрировать публике обратную сторону мира. Поэтому он придумал, как показать туристическую Одессу "наизнанку". До курорта на берегу Черного моря он добирался в люксовом вагоне Укрзализныци. Как он выглядит, смотрите фото далее.

38-летний Дмитрий Комаров, объездивший весь мир, всегда мечтал о поездке поездом в стиле легендарного "Восточного экспресса". Как выяснилось, такая роскошь доступна в Украине. Он снял люксовый вагон, украшенный имитированным золотом.

Читайте также Надя Дорофеева оказалась в больнице в Египте

В таком вагоне премиум-класса есть несколько "комнат" – столовая с ресторанной сервировкой, велюровыми стульями и плазменным телевизором, спальня с огромной кроватью и санузел, похожий на "произведение искусства". По мнению путешественника, это передвижной пятизвездочный отель.

В этих вагонах очень много "золота" и стиль специфический. Я бы назвал это поездом-музеем. Но это чрезвычайно интересно. Один санузел – уже произведение искусства,

– поделился Дмитрий Комаров.

Для путешествия класса люкс журналист выбрал соответствующий наряд. Вместо привычных джинсов и футболки он надел классические брюки, белую рубашку, подтяжки и бабочку. По его словам, он впервые путешествует по дресс-коду black tie.



Дмитрий Комаров в люксовом вагоне Укрзализныци / Фото из инстаграма путешественника



Дмитрий Комаров в люксовом вагоне Укрзализныци / Фото из инстаграма путешественника

Дмитрий Комаров на вокзале / Фото из инстаграма путешественника

Люксовый вагон Укрзализныци / Фото из инстаграма путешественника

В сети бурно отреагировали на премиальный вагон Укрзализныци. Его интерьер даже сравнили с культовым Титаником:

"Как на Титанике";

"Не верится, что это поезд";

"Поезд мечты";

"Вот это я понимаю поезд".

К слову, немало звезд жаловалось на условия в поездах Укрзализныци: