"Как на Титанике": Дмитрий Комаров покатался в люксовом вагоне Укрзализныци
Источник:инстаграм Дмитрия Комарова
Путешественник Дмитрий Комаров привык демонстрировать публике обратную сторону мира. Поэтому он придумал, как показать туристическую Одессу "наизнанку". До курорта на берегу Черного моря он добирался в люксовом вагоне Укрзализныци. Как он выглядит, смотрите фото далее.
38-летний Дмитрий Комаров, объездивший весь мир, всегда мечтал о поездке поездом в стиле легендарного "Восточного экспресса". Как выяснилось, такая роскошь доступна в Украине. Он снял люксовый вагон, украшенный имитированным золотом.
Читайте также Надя Дорофеева оказалась в больнице в Египте
В таком вагоне премиум-класса есть несколько "комнат" – столовая с ресторанной сервировкой, велюровыми стульями и плазменным телевизором, спальня с огромной кроватью и санузел, похожий на "произведение искусства". По мнению путешественника, это передвижной пятизвездочный отель.
В этих вагонах очень много "золота" и стиль специфический. Я бы назвал это поездом-музеем. Но это чрезвычайно интересно. Один санузел – уже произведение искусства,
– поделился Дмитрий Комаров.
Для путешествия класса люкс журналист выбрал соответствующий наряд. Вместо привычных джинсов и футболки он надел классические брюки, белую рубашку, подтяжки и бабочку. По его словам, он впервые путешествует по дресс-коду black tie.
Дмитрий Комаров в люксовом вагоне Укрзализныци / Фото из инстаграма путешественника
Дмитрий Комаров в люксовом вагоне Укрзализныци / Фото из инстаграма путешественника
Дмитрий Комаров на вокзале / Фото из инстаграма путешественника
Люксовый вагон Укрзализныци / Фото из инстаграма путешественника
В сети бурно отреагировали на премиальный вагон Укрзализныци. Его интерьер даже сравнили с культовым Титаником:
- "Как на Титанике";
- "Не верится, что это поезд";
- "Поезд мечты";
- "Вот это я понимаю поезд".
К слову, немало звезд жаловалось на условия в поездах Укрзализныци:
- 20-летнюю Анну Тринчер ограбили в поезде, когда она ехала на гастроли в Волочиск. В закрытом купе у девушки украли 7 тысяч гривен и две банковские карты;
- знаменитая актриса Ольга Сумская возмущалась тем, что в купейном вагоне не было кондиционера. Все потому, что ей не повезло добираться в Киев из Кременчуга в период рекордной жары;
- затем жалобы посыпались от певицы TAYANNA. Она была в ярости из-за грязи, тараканов, жуков и плесени.