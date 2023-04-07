Тина Кунаки отпраздновала 26-летие без мужа, пока Кассель намекнул на развод

В прессе ходят слухи о разводе Венсана Касселя и модели Тины Кунаки. Об этом свидетельствует и то, что девушка отпраздновала день рождения без мужа.

В сети обсуждают вероятный развод Тины Кунаки и Венсана Касселя. Слухи подогрели и последние сообщения знаменитостей.

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Тина Кунаки отпраздновала 26-летие

5 апреля французской модели исполнилось 26 лет. Она устроила громкую вечеринку, на которую пригласила товарищей и друзей. Тина надела полупрозрачное красное платье и провела вечер за танцами и большим тортом.

На кадрах с вечеринки не видно Венсана Каселля, который снова намекает на их расставание. К тому же актер никак не поздравил любимую в соцсетях.



День рождения Тины Кунаки / Фото с инстаграм-сториз

Что опубликовал Кассель

Венсан Кассель опубликовал свое фото в темном пальто.

"Ты знаешь, когда пришло время..." – написал актер под фото. Эту фразу также восприняли определенным намеком на развод.



Венсан Кассель / Фото с инстаграма актера

Напомним, Венсан Кассель познакомился с Тиной Кунаки в 2016 году, а два года спустя они поженились. У супругов родилась дочь Амазония. Пару не смущала 30-летняя разница в возрасте и они смело реагировали на упреки хейтеров.

Как сообщают источники, пара разошлась несколько недель назад. Это заметно по соцсетям звезд – их общие фото исчезли.