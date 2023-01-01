Тина Кароль вспомнила разговор с сыном в первый день войны: что она сказала Вениамину 24 февраля
Источник:ТСН
Тина Кароль рассказала о сыне-подростке, живущем в Великобритании. Она поделилась, что сказала Вениамину 24 февраля.
Украинская певица Тина Кароль в откровенном интервью рассказала о том, как войну переживает ее семья. Она поделилась, что сказала сыну в первый день войны.
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Тина Кароль о сыне
Я ему сказала, что буду занята, ты должен быть мужчиной и быть очень осторожным. Я ему сказала, что началась война, но ты взрослый, ты должен собраться и твоя главная задача как молодого солдата хорошо учиться, чтобы твои знания потом понадобились,
– призналась артистка.
Тина Кароль добавила, что не уезжала в Великобританию и даже не посещала сына в первые месяцы войны, когда активно гастролировала.
"Я не поехала к нему сразу. Даже когда я сыграла концерт в апреле в Англии, я сказала: "Сын, я еще не могу к тебе заехать, я отработаю все, что должен сделать, и потом вернусь". Он понял, мы где-то несколько месяцев не виделись.
Сын Тины Кароль / Фото с телеграма звезды
Заметим, за последние месяцы Тина Кароль несколько раз виделась с сыном Вениамином.
- Она приехала в Великобританию по случаю дня рождения сына – ему исполнилось 14 лет. Мама и сын вместе поужинали.
- Также Тина Кароль 25 декабря отпраздновала с сыном Рождество. Они вместе приготовили праздничный ужин.