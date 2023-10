В рекомендации часто попадают такие треки, которые легко запоминаются и остаются в памяти слушателей на несколько дней подряд, например известная песня Fo Fo. Теперь 24 Канал собрал подборку треков и звуков, которые сейчас очень популярны.

10 самых популярных звуков тиктока

Среди трендовых звуков можно встретить песню украинской певицы OXANA TRACH, которая называется "Душа". В композиции воспевается настоящая любовь, которая не заставляет страдать, а каждый день вдохновляет и успокаивает.

Интересно, что на написание трека исполнительницу вдохновил ее муж Николай, который слушает песни любимой прямо на передовой.

Сейчас на звук сняли более 17 тысяч видео. Даже популярные блоггеры снимают ролики под эту песню.

Среди популярных песен есть два трека инкогнито исполнительницы Klavdia Petrivna. Так, трек "Возьми, пожалуйста, меня в плен" стал тикток-хитом. Звук набрал популярность очень быстро. По состоянию на 25 октября на песню сняли уже более 102 тысяч видео. Под трек можно встретить разные ролики. В частности, атмосферные, развлекательные. Даже магазины снимают распаковки под этот звук.

Более того, популярность приобрела и другая песня певицы "Императоры". В композиции Klavdia Petrivna говорит о "свободных анархистах", которые так себя называют, хотя фактически не имеют с ними ничего общего. Впрочем, трек не так часто встретишь в рекомендациях, как предыдущий.

Англоязычные песни гораздо чаще заполоняют тренды тиктока. В частности, знаменитой стала композиция исполнительницы Tate McRae Greedy. Певица еще популярна своими треками You broke me first и She's all i wanna be. Как отмечает певица, композиция Greedy помогает повысить уверенность в себе благодаря ритму самой песни. Под звуком уже около миллиона видео.

Также популярность набирает танцевальная песня Water южноафриканской певицы Tyla. Всего под оригинальным звуком снято уже более 880 тысяч видео.

Более того, нередко в ленте можно увидеть атмосферные видео под композицию April27. До 25 октября под этот звук сняли более 90 тысяч роликов.

Среди звуков, которые часто можно встретить.