Тина Кароль выступит на фестивале Atlas Weekend 2021

Украинская певица Тина Кароль стала хедлайнером Atlas Weekend 2021. Она впервые выступит на сцене этого музыкального фестиваля и покажет специальное шоу.

Организаторы одного из самых масштабных музыкальных фестивалей в Украине продолжают объявлять имена звезд, которые будут развлекать гостей. Вместе с группами Бумбокс и The Hardkiss к Atlas Weekend присоединилась чувственная и проникновенная Тина Кароль.

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Поп-дива станет хедлайнером двух первых дней Atlas Weekend Friends Edition – 5 и 6 июля. Да, украинская публика впервые услышит вживую свежий альбом артистки "Красиво", в котором она ярко раскрыла новый сценический образ.

"Певица готовит эксклюзивное cyber show именно для посетителей Atlas Weekend. На одной сцене с украинской поп-дивой сыграет барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor", – сообщают организаторы музыкального фестиваля.

Стоит отметить, что на Atlas Weekend будет два бесплатных дня с идентичным лайнапом. На такой шаг организаторы пошли для того, чтобы избежать большой толпы и выдержать карантинные требования по количеству посетителей.

Добавим, на днях стало известно имя еще одного хедлайнера украинского музыкального фестиваля. Им стал одиозный российский певец Валерий Меладзе, который отказывается признавать Россию страной-агрессором. Его участие в Atlas Weekend уже успело возмутить пользователей сети.