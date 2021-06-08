Тина Кароль выставила на аукцион отпечаток своего пальца: эмоциональная реакция сети

Украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников новостью. Она выставила на аукцион цифровой отпечаток собственного пальца. Полученные средства направят на развитие нового музыкального проекта звезды "Молодая кровь".

Тина Кароль умеет ошеломлять публику. Она удивляет интересными новинками и восхищает зрителей. Исполнительница в рамках своего проекта "Молодая кровь" презентовала уникальный NFT лот.

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Тина Кароль выставила на аукцион отпечаток пальца

Певица выставила на аукцион цифровой автограф – отпечаток собственного пальца. В инстаграм-публикации Тина рассказала, что сделала это для развития музыкального проекта "Молодая кровь", который будет посвящен 30-й годовщине Независимости Украины.

"Молодая кровь" – будущий украиноязычный альбом Кароль, в который войдут хиты поп-дивы с молодыми исполнителями и малоизвестными артистами.

Миссия проекта "Молодая кровь" – открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход посвящен 30-й годовщине Независимости Украины,

– поделилась Тина.