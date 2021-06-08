Тина Кароль выставила на аукцион отпечаток своего пальца: эмоциональная реакция сети

Украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников новостью. Она выставила на аукцион цифровой отпечаток собственного пальца. Полученные средства направят на развитие нового музыкального проекта звезды "Молодая кровь".
Тина Кароль умеет ошеломлять публику. Она удивляет интересными новинками и восхищает зрителей. Исполнительница в рамках своего проекта "Молодая кровь" презентовала уникальный NFT лот.
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Тина Кароль выставила на аукцион отпечаток пальца
Певица выставила на аукцион цифровой автограф – отпечаток собственного пальца. В инстаграм-публикации Тина рассказала, что сделала это для развития музыкального проекта "Молодая кровь", который будет посвящен 30-й годовщине Независимости Украины.
"Молодая кровь" – будущий украиноязычный альбом Кароль, в который войдут хиты поп-дивы с молодыми исполнителями и малоизвестными артистами.
Миссия проекта "Молодая кровь" – открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход посвящен 30-й годовщине Независимости Украины,
– поделилась Тина.
Аукцион с уникальным NFT лотом состоится в конце июня. В нем смогут принять участие те пользователи сети, которые зарегистрированы на сайте Binance – крупнейшей в мире платформе для торговли цифровыми активами.
Реакция сети
Поклонники знаменитости в восторге от такой новости. Они отмечают, что Тина не прекращает удивлять их. Фанаты с нетерпением ждут презентацию нового альбома.
- "Наша любимая и талантливая! Крутая!"
- "Классно! Ждем новый альбом "Молодая кровь"! Фото шикарное!"
- "Это очень круто!"
- "Эта женщина не прекращает удивлять!"
Однако есть и те пользователи сети, которые отмечают, что не понимают, для чего покупать чей-то автограф за огромную сумму денег. Также подписчики обратили внимание на то, что Тина написала сообщение на русском, хотя аукцион в поддержку украиноязычного проекта.
- "А можете объяснить для чего это покупать? Чем такой автограф отличается от обычного, что за него стоит отдать столько денег?"
- "Почему украинская артистка, которая родом из Ивано-Франковска, поддерживает украинскую музыку и артистов, выпускает украиноязычный альбом, пишет на русском языке? До недавнего времени разговаривала на украинском и снова вернулась к русскому. Неужели это все касается Украины и 30-й годовщины ее независимости? Очень грустно, Тина, за вас, ваш родной украинский язык и то, что вы везде кричите о своем патриотизме".
- "Тина уже не знает, что продавать? Свечи не заинтересовали покупателей, "любовью" с Баланом уже не поторгуешь, белье тоже не понравилось. Как раз пора продавать воздух".