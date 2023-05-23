Тина Кароль выпустит песню с композиторкой, которая создавала хиты для Леди Гаги и Scorpions

Украинская певица Тина Кароль готовит новую песню. Артистка работает над созданием хитов с легендарной американской композиторкой Даян Уоррен. Итак, ожидаем вскоре новый крутой трек от Тины Кароль.

Об этом Кароль сообщила в своем Telegram-канале. Певица вместе с композитором уже работают в студии над новой песней.

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Тина Кароль признается, что они сразу же нашли общий язык но от первой ноты поняли, что сотрудничество будет успешным. "Наш меджик произошел от первой ноты. Спасибо тебе, Вселенная", – написала звезда.



Тина Кароль из Дайан Уоррен / Фото из соцсетей звезды

Дайан Уоррен – легендарная американская композиторша, которая имеет немало престижных наград, в частности "Грэмми", Emmy Awards и "Золотой глобус". В 2022 году композитор даже стала обладательницей премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Известно, что Даян также является автором хитов таких известных артистов, как:

Уитни Хьюстон,

Леди Гага,

Scorpions,

Селин Дион,

Тина Тернер,

Шер,

Aerosmith.

Напомним, что несколько недель назад Тина Кароль выпустила новую песню Honey & Мед. Однако через клип она вляпалась в скандал – оказалось, что участие в съемках принимали россияне. Артистка сразу удалила клип, а затем опубликовала обновленную версию, которая звучит только на украинском языке. Новое видео певица сняла на улицах Киева, закутанная в белое одеяло. По ее словам, это символ крепости, в которой спрятано ее сердце.

Кстати, недавно Тина Кароль выступила на гранд-финале Евровидения в Ливерпуле. Звезда предстала перед миллионной аудиторией в соблазнительном наряде от дизайнера Ивана Фролова. Она исполнила песню Show Me Your Love, с которой представляла Украину на Евровидении в 2006 году. Как артистка изменилась за эти 17 лет – смотрите в нашей статье.