Тина Кароль назвала Дана Балана "лучшим мужчиной" и поцеловала его маму: видео с концерта

Тина Кароль приехала в Молдову и выступила в Кишиневе. На ее концерт пришла мама Дана Балана. Певица устроила из этого настоящее шоу, поблагодарив Людмилу за "лучшего мужчину" после сына Вениамина.

С мамой Дана Балана Тина Кароль познакомилась в 2020 году на съемках "Голоса страны". Похоже, они до сих пор на связи, ведь артистка тепло представила ее перед большой публикой в Кишиневе, а заодно снова подогрела слухи о романе с молдавским певцом.

К теме В кожаном костюме с корсетом: Тина Кароль поразила эффектным образом в Молдове

Мама Дана Балана на концерте Тины Кароль

Ну и красавец, самый лучший мужчина на свете после сына… Мама Люда, мама Дана Балана сегодня в зале. Людмила, вы красивая, вдохновляющая. Вы родили красавца – благородного, честного, браво,

– заявила Тина Кароль со сцены.

После этих слов Людмила подошла к сцене с большим букетом в патриотической желто-синей обёртке, а артистка хоть и была в роскошном вечернем платье, но спустилась на колени, чтобы обнять и поцеловать женщину. Они даже успели что-то обсудить, держась за руки.

"Исключительное шоу минувшей ночью в Кишиневе! Тина Кароль привезла нам частицу сердца Украины! Мы отдали ей частичку своего сердца. Браво тебе, Тина! Браво, Украина", – прокомментировала Людмила Балан в своем инстаграме.

Тина Кароль с мамой Дана Балана / Фото с инстаграм-сторис певицы

В комментариях их сразу же окрестили невесткой и свекровью: