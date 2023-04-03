На выставке в Нью-Йорке: Тина Кароль встретилась с Юлией "Тайрой" Паевской – совместное фото

В день освобождения Бучи в Нью-Йорке открыли выставку "Украина. Распятие. Трибунал". На ней встретились певица Тина Кароль и парамедикиня Юлия "Тайра" Паевская.

31 марта состоялось открытие международной выставки, посвященной российским преступлениям. Мероприятие прошло в Нью-Йорке, в 866 United Nations Plaza, в 100 метрах от ООН.

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Тина Кароль встретилась с Юлией "Тайрой"

Открытие выставки посетили представители дипломатических миссий, эксперты, журналисты и украинские военные. Владимир Зеленский выступил на мероприятии онлайн.

На открытии выставки "Украина. Распятие. Трибунал" побывала также Тина Кароль и Юлия "Тайра" Паевская. Певица показала общие кадры с мероприятия и то, как они вместе подписывали флаг для военных.



Тина Кароль и "Тайра" / Фото из фейсбука Тины Кароль

"Подробнее о выставке: благодаря ей, в течение следующих недель дипломаты ООН и представители правительства США смогут ознакомиться с артефактами, найденными на освобожденных временно оккупированных Россией территориях Украины, которые служат доказательствами жестоких военных преступлений российских военных против украинцев. Все должны понять: без три. совбеза РФ любой мир в мире невозможен! Поэтому должны это сделать ради наших детей", – отметила Тина Кароль.

Фото из выставки в Нью-Йорке / Фото из фейсбука Тины Кароль

Напомним, недавно парамедикиню Юлию Паевскую, которая была в российском плену, наградили в США. Госдеп вручил ей премию IWOC "Самая храбрая женщина мира". Награждение проходило в Белом доме в присутствии госсекретаря Блинкена и первой леди Джилл Байден.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения украинские звезды часто встречаются и сотрудничают с военными. В конце февраля этого года певица Оля Полякова и защитник Мариуполя Михаил Дианов посетили бойцов в национальном реабилитационном центре.