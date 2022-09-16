Впервые за время войны: Тина Кароль снимала клип на новую песню в Харьковской области

Певица Тина Кароль представила новую украиноязычную песню "Вільні. Нескорені". Это первая музыкальная премьера артистки от 24 февраля. Также Кароль сняла роскошный клип.

Тина Кароль с начала полномасштабной войны находилась за границей, только недавно вернулась в Украину. Репертуар артистки пополнила еще одна украиноязычная песня и клип, снятый звездой в Украине.

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Клип Тины Кароль, который сняли в Харьковской области

Тина Кароль с первого дня войны поддерживает страну, часто выступала на благотворительных концертах за границей, а теперь сняла в родной стране роскошный клип. Съемки новой видеоработы Кароль проходил в Кварцовом карьере Харьковской области.

В треке "Вільні. Нескорені" описаны идеи освобождения от навязанных стереотипов прошлого. Наше время пришло, мы готовы бороться за жизнь для свободной, непобедимой страны и гордо нести свой флаг победы.

Эта песня – мантра сопротивления, нерв непокорности, символы неизбежных перемен!

– подчеркнула Тина Кароль.

Тина Кароль – "Вільні. Нескорені": смотрите видео онлайн

Текст песни Тины Кароль "Вільні. Нескорені"

Все можливо змінити

Навіть я не така вже

Світ прекрасний

Віднайти в собі сили

Бути знову на хвилі

Є всі шанси

Все можливо змінити

Своє "Я" пробудити

Світ прекрасний

Коли воля в зеніті

Стати вільним, як вітер

Є всі шанси

Наш час настав

Не треба печалі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Було, пiшло

Забудь про деталі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Вільні. Нескорені

Ми будуєм нових себе

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Вільні. Нескорені

Ми руйнуємо рабство в собі

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Народжені ми в боротьбі

Наш час настав

Не треба печалі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Було, пiшло

Забудь про деталі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Вільні. Нескорені

Ми будуєм нових себе

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Вільні. Нескорені

Ми руйнуємо рабство в собі

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Народжені ми в боротьбі