Впервые за время войны: Тина Кароль снимала клип на новую песню в Харьковской области
Источник:ютуб-канал Тины Кароль
Певица Тина Кароль представила новую украиноязычную песню "Вільні. Нескорені". Это первая музыкальная премьера артистки от 24 февраля. Также Кароль сняла роскошный клип.
Тина Кароль с начала полномасштабной войны находилась за границей, только недавно вернулась в Украину. Репертуар артистки пополнила еще одна украиноязычная песня и клип, снятый звездой в Украине.
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Клип Тины Кароль, который сняли в Харьковской области
Тина Кароль с первого дня войны поддерживает страну, часто выступала на благотворительных концертах за границей, а теперь сняла в родной стране роскошный клип. Съемки новой видеоработы Кароль проходил в Кварцовом карьере Харьковской области.
В треке "Вільні. Нескорені" описаны идеи освобождения от навязанных стереотипов прошлого. Наше время пришло, мы готовы бороться за жизнь для свободной, непобедимой страны и гордо нести свой флаг победы.
Эта песня – мантра сопротивления, нерв непокорности, символы неизбежных перемен!
– подчеркнула Тина Кароль.
Тина Кароль – "Вільні. Нескорені": смотрите видео онлайн
Текст песни Тины Кароль "Вільні. Нескорені"
Все можливо змінити
Навіть я не така вже
Світ прекрасний
Віднайти в собі сили
Бути знову на хвилі
Є всі шанси
Все можливо змінити
Своє "Я" пробудити
Світ прекрасний
Коли воля в зеніті
Стати вільним, як вітер
Є всі шанси
Наш час настав
Не треба печалі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Було, пiшло
Забудь про деталі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Вільні. Нескорені
Ми будуєм нових себе
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Вільні. Нескорені
Ми руйнуємо рабство в собі
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Народжені ми в боротьбі
Наш час настав
Не треба печалі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Було, пiшло
Забудь про деталі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Вільні. Нескорені
Ми будуєм нових себе
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Вільні. Нескорені
Ми руйнуємо рабство в собі
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Народжені ми в боротьбі