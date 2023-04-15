Тина Кароль призналась, что виделась с Пугачевой в Израиле: "Не афишировали, чтобы не было проблем"

В марте Тина Кароль приезжала в Израиль с тремя концертами. Оказывается, там певица успела увидеться с Аллой Пугачевой, которая не поддерживает войну. Как прошла их встреча, узнавайте дальше.

В интервью молдавскому телеканалу Тина Кароль заявила, что все артисты, что остались в России и молчат – это убийцы. Тех, кто выехал и выступил против режима она, похоже, уважает. Как Аллу Пугачеву и Максима Галкину, ведь сама связалась с российской примадонной и предложила встретиться.

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Тина Кароль рассказала о встрече с Пугачевой в Израиле

У Тины Кароль якобы был душевный и необходимый разговор с Аллой Пугачевой, но афишировать его не стали.

Был очень душевный разговор. Крайне необходима. Я предложила, чтобы мы публично не афишировали ничего, чтобы было меньше проблем. Но это тот случай, когда не прячутся,

– призналась Тина Кароль.

Она считает, что Алла Пугачева – это "целая эпоха, которую сегодня кто-то по указанию начинает порочить".

"Победа Украины – это победа и над их менталитетом. Как можно детей учить убивать, говорить, что украинец – "плохой"? Это что такое? Это и есть нацизм", – добавила певица.