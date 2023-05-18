Тина Кароль, Вакарчук в вышиванках: звезды восхитили сеть своими фото и поздравили с праздником

18 мая украинцы отмечают День вышиванки. Из-за войны этот праздник приобрел еще большее значение. Сегодня сеть изобилует фотографиями в красивых национальных одеждах, среди них много звезд. Украинские артисты, среди которых Тина Кароль, Святослав Вакарчук, "Антитела", Даша Астафьева и другие присоединились к поздравлениям.

В этот весенний день миллионы украинцев одевают вышиванки. Звезды в соцсети тоже публикуют волшебные фото в красивых вышиванках.

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24 Канал собрал фотографии знаменитостей и их поздравления с Днем вышиванки.

Тина Король

Звезда показала в соцсетях свое фото в вышитом платье.



Тина Кароль в вышиванке / Фото с ее инстаграм-сторис

В сторис она также поздравила украинцев с Днем вышиванки.

Голубое – это любовь, а желтое – это жизнь. Ты – мать, ты красота, ты – смысл бытия, утерю слезы твои навеки. Живая!,

– написала Кароль.



Тина Кароль поздравила с Днем вышиванки / Фото с ее инстаграм-сторис

Святослав Вакарчук

Артист также выставил свое фото в красивой белой вышиванке с концерта.

Вакарчук поздравил украинцев с праздником и признался, что одна из его любимых вышиванок – белым по белому. "И, конечно, впереди Победа", – добавил он.

Наталья Могилевская

Звезда тоже показалась в вашиванке от Юлии Магдич. Могилевская говорит, что украинцы должны хранить, продолжать и развивать свои традиции.

Потому что они наши корни, которые пронизывают нас сквозь кровь, клетки, как этнический код наших предков… Когда-то в глубоком трансе я спросила себя: "Какая моя любимая песня? Какая песня является источником моего вдохновения? Что именно дает мне силу?" И я была очень удивлена, когда изнутри услышала песню "Ой зеленая рожь, зеленая", которую в жизни даже никогда не пела,

– добавила она.

"Антитела"

Украинская группа появилась в невероятных вышиванках от украинского бренда. "Антитела" поздравили украинцев с Днем вышиванки. "Плейте и любите свое, где бы вы сегодня ни были", – добавили артисты.

Даша Астафьева

Звезда отметила, что сегодня украинцы одевают вышиванки с утра.

Что это изменяет в глобальном смысле? Но для нас, украинцев, этот день важен. Значение вышиванки невозможно переоценить. Надеть ее сегодня – это сказать, что верен своему сердцу, людям и стране,

– заявила Астафьева.

По ее словам, вышиванка сегодня – это отражение любви к жизни, за которую наши воины каждый день проливают кровь – красную как орнамент на нашей груди.

"Это тянуть за ниточку истории нашей культуры. Это говорить по-украински даже молча… Поздравляю вас с праздником красоты! Да, он сегодня, а не 8 марта", – добавила Даша.

Ольга Сумская

Актриса одела платье от дизайнера Юлии Магдич. В соцсети Сумская поздравила всех с праздником и добавила красивое стихотворение Леси Вознюк.

Узор вручную, широкая планка,

Легкий запах ковэлы.

Моя рубашка вышиванка,

Вся будто сплетена из травы.

Днепра потоки, степь, пространства,

По левой, правой стороне.

Красно – черные все узоры,

Сверкал ряд на холсте.

Юрий Горбунов

Звездный ведущий стоял в красивой зеленой вышиванке. "С Днем вышиванки!! Объединяемся!! Слава Украине!!", – написал Горбунов.

Екатерина Репяхова

Жена певца Виктора Павлика тоже присоединилась к "марафону вышиванок". Она опубликовала милые фото всей семьи в вышитом наряде.

С днем вышиванки! Вышиванка – символ красоты и национальной идентичности украинского народа, оберег каждого украинца,

– отметила Екатерина в сообщении.



Екатерина Репяхова и Виктор Павлик в вышитых сорочках / Фото с ее инстаграм-сторис

Кристина Решетник

Жена ведущего Григория Решетника тоже поделилась видео в невероятной вышитой рубашке в голубовато-желтом цвете.

"Украинский наряд – самый колоритный и красивый! Он имеет особую энергию. С Днем Вышиванки, украинцы. Бережем наш генетический код", – написала Кристина.

Ее муж Григорий Решетник также поделился милым видео всей семьи в вышиванках.

YAGODA

Украинская певица Лилия Верес под сценическим псевдонимом YAGODA тоже присоединилась к поздравлениям. "С Днем вышиванки. Бережем, ценим", – написала она.

Кроме того, артистка к празднику поделилась красивым стихотворением:

Никто не заберет что любишь с детства

Ни калину ни язык ни вышиванку

Не заберешь утренние колыбельные

Мы же любимы мы любимы в нашем родном языке

Мы вышили на бабушке крыльца

Первые строки пришив к штанам

И так пришили сердце в вышиванку

До самых крайних до краев.

YATSUTA

Певица и телеведущая Яна Яцута поздравила украинцев с Днем вышиванки. По ее словам, этот наряд – символ единства, наших корней и свободной Украины.

У меня есть вышиванка, в которой я снималась в своем клипе на песню "Львы", она для меня очень символична и особенная. Эта песня о наших несгибаемых воинах. А та вышиванка для меня самая красивая из всех,

– заявила YATSUTA.



YATSUTA в вышиванке / Фото от пресс-службы звезды

Другие артисты тоже вспомнили об этом празднике одели вышиванки и поздравили украинцев. В своих соцсетях поделились невероятными фотографиями.

Украинские артисты в вышиванках / Фото из инстаграм-сторис

День вышиванки в Украине: главное