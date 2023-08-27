Новую песню Тины Кароль, которую она написала с Дайан Воррен, номинировали на "Грэмми"

Украинская певица Тина Кароль поделилась радостной новостью о своей песне One Nation Under Love, которую она выпустила в День независимости. Оказывается, ее композицию, созданную с Дайаном Ворреном, номинировали на престижную премию "Грэмми".

Тина Кароль считает, что этот трек обязательно должен попасть в какую-то номинацию. Напомним, что в клипе One Nation Under Love артистка пела на фоне памятника "Украина-Мать" в Киеве.

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Кароль объявила, что ее песню подали на разные номинации "Грэмми".

Увидим! Даже наш симфонический оркестр также представлен в "Грэмми". Будет видно, дадут ли нам короткий шорт-лист или длинный. Я не знаю. Это уже такое: "Вы должны это сделать!",

– высказалась Тина.

Певица призналась, что идея создать композицию One Nation Under Love появилась еще в начале полномасштабной войны. Артистка искала человека, который помог бы ему это воплотить в жизнь.

"Я долго ходила с идеей, что это не просто должна быть песня, это не просто композитор должен быть, это не просто проект. Я обращалась ко многим продюсерам, менеджерам", – призналась Король.

В то же время, когда артистка встретились с Дайан Уоррен, то между ними сразу "возникла химия". Они поняли, что вместе создадут мощную композицию.

Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: смотрите видео онлайн

"Она чрезвычайная, она реально поддерживает Украину. Она сказала, что у меня песня и что очень рада, что именно я исполню ее", – отметила певица.

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