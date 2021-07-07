"Антураж не стоит мучений животного": Тину Кароль раскритиковали за участие питона на концерте
Источник:инстаграм Тины Кароль
Украинская певица Тина Кароль стала хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend, где показала потрясающее шоу 5 и 6 июля. Впрочем, не все оценили ее номер с питоном на сцене мероприятия. Многие пользователи обвинили артистку в эксплуатации животного ради собственных желаний.
Пока пользователи инстаграма и журналисты 24 канала ожидают ответ зоозащитников и организаторов фестиваля, а также представителей артистки относительно ситуации, в комментариях разгорелся настоящий спор.
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Одни восхищаются выступлением Тины, другие возмущаются использованием Апельсина (такое имя имеет питон), а другие и вовсе сравнивают выступление Кароль с известным перформансом Бритни Спирс в 2000-х. Такое мнение распространила в инстаграм-сториз травести-дива Монро.
Травести-дива Монро сравнила выступление Тины Кароль с Бритни Спирс / Скриншот из инстаграм-сториз
В частности в своем фейсбуке возмутился журналист и блогер Евгений Будерацкий, который призвал зоозащитников обратить внимание на этот инцидент.
Реакция сети
- "Зачем было брать животное на сцену";
- "Это же не декор и реквизит";
- "Бедный Апельсинчик";
- "Апельсинчика жалко";
- "Апельсинчику точно было не комфортно. Нервничали оба";
- "А для чего питон?";
- "Апельсинчик испугался";
- "Нет... ни один антураж не стоит мучений живого создания... я не понимаю, к чему вообще этот питон?";
- "Змейчик хочет домой";
- "Тина, ты потеряла корону";
- "Большего бреда не придумаешь";
- "Это не нормально – брать за реквизит животное, чтобы было символично на сцене под песню "Ніжно" или "Твої Гріхи". Это низко, глядя, что вся Украина борется за права животных. Тина, ты съехала вниз".