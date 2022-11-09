Не верю никому, кто кается, – Кароль посрамила Меладзе, засветившегося с Киркоровым в Москве

Еще 24 февраля Валерий Меладзе записал видео, в котором призвал остановить военные действия. Однако, похоже, жертвы в Украине его больше не интересуют, он продолжает зарабатывать рубли на частных вечеринках в Москве и дружить с пропутинскими артистами. За это его пристыдила Тина Кароль.

Валерий Меладзе засветился на вечеринке к 30-летию российской блогерши Валерии Чекалиной. Там также выступал продажный Филипп Киркоров, считающий оккупантов героями, и украинка Анна Асти, которая "сидела под бомбами" в Киеве, но замолчала войну. Этот цинизм не обошла вниманием Тина Кароль.

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Тина Кароль посрамила Валерия Меладзе

На примере Валерия Меладзе Тина Кароль объяснила, почему нельзя верить тем, кто раскаивается за карьеру в России. Ибо 24 февраля они умоляют "остановить военные действия и сесть за стол переговоров", а на девятый месяц войны выходят на одну сцену с пропутинскими артистами. Звезда подчеркнула, что таким селебрити безразлично на украинцев, на первом месте для них "бабло".

П – последовательность, принципиальность, порода, порядочность, поребрик. Поэтому я не верю ни одному, кто "кается". Баблорубка,

– написала Тина Кароль.

Тина Кароль раскритиковала Валерия Меладзе / Фото из инстаграм-сторис певицы

Напомним, после призыва остановить войну Валерий Меладзе загремел в список "неугодных" артистов. Его песни и концерты якобы должны были запретить, но он и дальше выступает в России. Так, в августе Меладзе развлекал российскую публику на концерте в Москве. После антивоенных заявлений певец "переобулся" и умолк – больше не просит ни о прекращении огня, ни о переговорах.