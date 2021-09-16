Тина Кароль призналась, что крутила роман с двумя мужчинами и до сих пор забывает слова песен

Популярная украинская певица Тина Кароль дала короткое интервью, в котором ответила на оригинальные вопросы. Звезда призналась, что однажды крутила роман с двумя мужчинами одновременно.

Известная украинская певица Тина Кароль дала необычное интервью. Ей предлагалась ситуация, а звезда должна ответить – было или не было.

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Тина Кароль забывает слова песен

Знаменитость рассказала, что когда-то она ездила за рулем автомобиля, но не очень удачно. Она хотела бы доучиться на водителя и снова ездить самостоятельно. Также Тина Кароль призналась, что у нее была ситуация, когда артистка путала свою машину и садилась к другим людям.

Исполнительница поделилась, что до сих пор попадает в курьезы, когда забывает слова своих песен на концерте.

Это постоянно со мной происходит. Не знаю, как с этим бороться. Я могу уже 10 лет петь песню, но потом забыть слова,

– сказала Тина Кароль.

О романе с двумя мужчинами

Певица ответила, действительно ли одновременно встречалась с двумя мужчинами. Такую ситуацию она прокомментировала лаконично.

А если они посмотрят? Бывало,

– призналась звезда.

Однако много времени Тина Кароль проводила наедине. Например, отправлялась в отпуск сама.

"Это довольно странная история, но очень необходимая. Сначала тебе некомфортно. Но круто, когда ты один и без связи. Сразу появляются совершенно другие мысли, вспоминаются все страхи", – отметила артистка.

Кароль добавила, что еще ни разу не купалась в океане голой и не танцевала в клубе до утра. Но она не прочь это исправить. Тина также поделилась, ела ли когда-нибудь в Mcdonald's.

Когда закончился Atlas Weekend, я сразу поехала в Mcdonald's, сразу. Я заказала себе самую большую порцию всего. Я съела все,

– рассказала знаменитость.

Интервью с Тиной Кароль: смотрите видео онлайн

Отметим, недавно Тина Кароль рассказывала, что все-таки фаст-фуд она позволяет себе очень редко. Иногда она может съесть торт или какой-то крем, однако потом чувствует за это вину.

И чтобы поддерживать себя в безупречной форме, исполнительница просыпается на восходе солнца и прыгает на скакалке примерно 40 минут. За это время она успевает подумать о самом главном.