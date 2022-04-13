Тина Кароль пообещала провести концерт в Мариуполе: "Это наша земля"
Источник:ICTV
Певица Тина Кароль рассказала, что не заселилась в Польше, потому что решила до конца быть украинкой. Она также пообещала, что, когда будет давать концерты в Украине, вторым городом будет Мариуполь.
Популярная украинская артистка Тина Кароль находится в Варшаве. Там она дает концерты и помогает беженцам.
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Тина Кароль о войне и предстоящих концертах
Исполнительница рассказала, что не поселяется в Польше, потому что помнит об Украине.
"Я сейчас нахожусь в Варшаве – здесь проделано огромное количество работы для поддержки Украины. Но я не заселилась здесь, мой выбор – это быть украинкой", – поделилась Тина Кароль.
Певица выразила уверенность в том, что победа за Украиной. Она добавила, что, когда вернется домой, проведет большой концерт в столице и пообещала, что следующее выступление будет в Мариуполе.
Я знаю, что Украина победит – правда, на нашей стороне. Свой первый настоящий концерт на территории нашей страны я проведу в Киеве. Я даю слово, что второй концерт будет в Мариуполе – это наш город, и мы в него обязательно приедем. Все знают, что это наша земля,
– сказала звезда.
"О, Тина уехала, и мы поедем". Мы люди публичные, мы не имеем права взять: "Я в Украине". Тогда все поймут, что можно возвращаться, а это жизнь людей. И это лотерея. "Мы только с позволения будем говорить, что мы есть, мы вернулись. Самое главное – это защита населения, защита людей", – добавляла артистка.