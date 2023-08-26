Тина Кароль, Пономарев и KALUSH: 11 музыкальных премьер этой недели, которые стоит услышать

Романс от Александра Пономарева, песня оскароносного композитора для Тины Кароль и трек Jerry Heil о дружбе Украины и Польши – все это премьеры этой недели. Пролистайте дальше, чтобы послушать все музыкальные новинки.

24 Канал собрал самые популярные музыкальные новинки, представленные украинскими артистами за эту неделю. Это песни, представленные ко Дню Независимости, а также чувственные релизы о любви.

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KALUSH

Группа KALUSH представила лирическую композицию "А ти знала" ко Дню рождения девушки фронтмена группы Олега Псюка. Это песня о любви, в которой Олег описывает историю знакомства и совместной жизни лидера группы и его девушки Александры. Она наполнена воспоминаниями о памятных местах и событиях, которые вместе переживали влюбленные.

Я посвятил этот трек своей малышке, кроме мультика в видео можно увидеть много кадров из нашего семейного архива,

– прокомментировал Олег Псюк.

KALUSH – "А ти знала": смотрите видео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и ZLATA OGNEVICH

Группа ко Дню Независимости впервые представила песню, которую записал в дуэте со Златой Огневич. Это трек "Народжені вільними", он о силе и мощи украинского народа, о желании всех украинцев быть свободными и независимыми. Песня наполнена трогательностью и глубиной. Она дает веру в Победу и вдохновляет двигаться только вперед к независимому будущему нашего государства.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и ZLATA OGNEVICH – "Народжені вільними": смотрите видео онлайн

Jerry Heil и PRZYŁU

Украинская певица Jerry Heil спела в дуэте с польским рэпером PRZYŁU. Они выпустили песню BRACIA ко Дню Независимости Украины. Композиция рассказывает о дружбе между украинским и польским народами, готовности подставить плечо в беде и поддержать. Ведь именно Польша первой приняла и предоставила убежище людям, покинувшим дома из-за полномасштабного вторжения. До сих пор наша страна испытывает мощную поддержку и помощь, как в гуманитарном плане, так и в военном.

Jerry Heil и PRZYŁU – BRACIA: смотрите видео онлайн

Тина Кароль

Тина Кароль в День Независимости представила украинскую версию трека One Nation Under Love, который специально для Украины написала оскароносная композитор Дайан Уоррен. Певица представила символический клип на песню, где показан "творческий мостик между Украиной и США".

Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: смотрите видео онлайн

Александр Пономарев, Тарас Тополя, Михаил Хома и Алексеев

Тарас Тополь из группы "Антитела", Михаил Хома (Дзидзьо) и Никита Алексеев (ALEKSEEV) объединились для песни, созданной Александром Пономаревым. Это лирический романс "Миліша", которую Пономарев планировал выпустить в марте 2022 года, и его планы сменила полномасштабная война.

Пономарев, Михаил Хома, Тарас Тополь, ALEKSEEV – "Миліша": смотрите видео онлайн

KARTA SVITU

Группа обнародовала песню "Твій неймовірний шлях", посвященную украинским Героям. В видеоклипе группа в сопровождении симфонического оркестра исполняет композицию среди нот в пламени и партитур в большом концертном зале. "Твій неймовірний шлях" – песня о пути человека, который становится воином и выполняет свою главную миссию – защиту родного дома. Эта композиция об благодарности украинцев за возможность жить, уважение всем украинским воинам, борющимся за свободу на нашей земле.

KARTA SVITU – "Твій неймовірний шлях": смотрите видео онлайн

Spokusy

Группа SPOKUSY презентовала новый трек "Дивно-самотній" – об ощущении одиночества в отношениях. Песня рассказывает о парне, с которым хочет встречаться подруга. Но он не знает, как ответить взаимностью, потому что с ней или без, он все равно чувствует себя одиноким. "Чувак убегает от реальной жизни, и просит девушку не воспринимать ее влюбленность серьезно, потому что трудности взаимоотношений уже начинают разгораться…" – так описывает песню вокалист и автор текста Алекс Дариен.

SPOKUSY – "Дивно-самотній": смотрите видео онлайн

Bloom Twins

Лондонский дуэт девушек близнец из Украины презентовали новый трек Drunk & Loud, написанный в соавторстве и спродюсированный Сэмом Гаррисом из X Ambassadors. Эта песня – гимн для тех, кто готов противостоять и бороться, показывая силу, стойкость и отвагу, кто принимает бой со злом, отстаивая свою свободу. Bloom Twins посвятили видео контрнаступлению Украинских Вооруженных Сил в войне с россиянами.

Bloom Twins – Drunk & Loud: смотрите видео онлайн

VERLOKA и NICHKA

Исполнители выпустили совместный трек "Остання ніч", в котором тема любви, которая местами метко переплетается с обстоятельствами и временем, в которой мы сейчас живем. Теплая и атмосферная музыка и чувственные тексты о чувствах двух влюбленных людей переплетаются с вопросами: будет ли будущее вообще или наступит завтра, а трепетные воспоминания смешиваются с холодом и печалью.

VERLOKA и NICHKA – "Остання ніч": смотрите видео онлайн

Kornel

Специально ко Дню Государственного флага и Дню Независимости певец подготовил жизнеутверждающий и мотивационный сингл "Спрага Незалежності". "Это история о нас, об украинцах. Обо всем том, что мы проживали, проживаем и еще будем проживать. О том, что мы имеем право на существование, как нация. О свободе, силе и свободе", – рассказал Kornel.

Kornel – "Спрага Незалежності": смотрите видео онлайн

OXANA TRACH

Молодая певица презентовала видео на трек "Колихала", который воспевает вопросы смысла жизни и его наполнения. По словам артистки, песня была написана почти год назад. Тогда же OXANA TRACH опубликовала отрывок в соцсетях. Однако момент, когда нужно упускать композицию, почувствовала только сейчас.

OXANA TRACH – "Колихала": смотрите видео онлайн