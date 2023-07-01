Тина Кароль похвасталась кадрами на фоне роскошного загородного поместья: фото звезды без макияжа

Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми фотографиями. Она показалась без макияжа на фоне роскошного загородного дома.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала на личной странице новые фото. Она показала целую серию снимков у своего дома.

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Тина Кароль показалась без макияжа

Исполнительница поделилась фотографиями, которые сделала на фоне роскошного загородного дома в селе Зазимье под Киевом. Она позировала у сада с розами.



Тина Кароль / Фото с телеграмму Тины Кароль

Тина Кароль предстала перед камерой в домашнем образе – черных леггинсах, короткой футболке и куртке сверху. Она собрала волосы в хвост и дополнила наряды серьгами. Звезда позировала без макияжа, похваставшись природной красотой.

"Все лучшее уже создано природой", – поделилась Тина Кароль.



Тина Кароль / Фото с телеграмму Тины Кароль

"Ну наконец, мы уже соскучились";

"Она вернулась!";

"Красавица";

"Это так мило";

"Лучшая".

Напомним, Тина Кароль живет в роскошному особняке. На его территории есть 3-х этажный коттедж (с отдельной гардеробной и игровой комнатой), спортзал, сад и лаунж-зона, огород и розарий. Этот дом звезде подарил покойный мужчина Евгений Огир.

Недавно Тина Кароль вернулась в Украину. На прошлой неделе певица приехала в Ватикан, где встретилась с Папой Римским. Артистка передала ему оригинал дневника девятилетнего Егора, который он писал в бомбоубежище Мариуполя.