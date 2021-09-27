Тина Кароль показала, как стоит на гвоздях: потрясающее видео
Источник:инстаграм Тины Кароль
Популярная певица Тина Кароль опубликовала видео, в котором показала частичку своего дня. На репетиции, прямо на сцене концертного зала артистка стояла на гвоздях. Поделилась, что это больно.
Тина Кароль сейчас находится в гастрольном туре. Ежедневно она радует поклонников живыми концертами в разных городах Украины. А в социальных сетях показывает, как проводит другое время.
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Тина Кароль стояла на гвоздях
Исполнительница рассказала, что в расписании ее дня есть один необычный момент – стойка на гвоздях. Тина не скрывает, что это больно, но она смотрит на такие вещи как на принятие боли.
"Да, это больно. Но это больше о принятии боли и о том, насколько она ужасна. Возможно, наш мозг лишь рисует боль такой невыносимой. Я в этой практике только новичок", – поделилась Кароль.
Тина Кароль стояла на гвоздях: смотрите видео онлайнНапомним, стояние на гвоздях также практикует Ксения Мишина. Впервые она рассказала об этом во время ретрита в июне этого года. Впоследствии звезда повторила такую практику на съемках проекта "Украина имеет талант", где является судьей. Актриса считает, что гвоздестояние – это потрясающий опыт и с его помощью человек может встретиться с собой через физическую боль.