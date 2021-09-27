Тина Кароль показала, как стоит на гвоздях: потрясающее видео

Популярная певица Тина Кароль опубликовала видео, в котором показала частичку своего дня. На репетиции, прямо на сцене концертного зала артистка стояла на гвоздях. Поделилась, что это больно.

Тина Кароль сейчас находится в гастрольном туре. Ежедневно она радует поклонников живыми концертами в разных городах Украины. А в социальных сетях показывает, как проводит другое время.

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Тина Кароль стояла на гвоздях

Исполнительница рассказала, что в расписании ее дня есть один необычный момент – стойка на гвоздях. Тина не скрывает, что это больно, но она смотрит на такие вещи как на принятие боли.

"Да, это больно. Но это больше о принятии боли и о том, насколько она ужасна. Возможно, наш мозг лишь рисует боль такой невыносимой. Я в этой практике только новичок", – поделилась Кароль.

Тина Кароль стояла на гвоздях: смотрите видео онлайн