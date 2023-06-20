Подняла ногу к голове: Тина Кароль показала растяжку во время репетиции танца
Источник:Тина Король
Украинская певица Тина Кароль показала ролик, в котором танцевала под ремикс своей песни "Мед". На видео артистка удивила своей растяжкой.
Ранее во время репетиции в Барселоне Тина Король сила на шпагат прямо на сцене. Теперь звезда снова удивила танцем и растяжкой.
К теме Украинский танцовщик произвел фурор на американском талант-шоу: видео выступления
На видео Тина Кароль позировала в серых широких брюках и жилете, а также босоножках на высоких шпильках.
Певица эффектно станцевала под ремикс своей песни, а в финале танца села на пол и подняла вертикально ногу вверх, демонстрируя растяжку.
В комментариях поклонники были в восторге от танца Тины Кароль. Они написали звезде множество комплиментов:
- "Королева украинской сцены".
- "Невероятные движения".
- "Поджог и пожар".
- "Гарноооо тааак".
- "Тена снова устроила пожар.. что же это такое? Вызываю спасателей".
- "Невероятно".
- "Какая горячая ааа".
Певица продолжает активно вести соцсети и часто делится с подписчиками своими фото. На днях артистка показала новые фотографии, на которых позировала в нежном образе среди цветочного поля.
Кроме того, Тина Кароль в День отца поздравила своего отца с праздником. В сети она показала редкое общее фото и призналась, как он ее называет.