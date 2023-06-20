Подняла ногу к голове: Тина Кароль показала растяжку во время репетиции танца

Украинская певица Тина Кароль показала ролик, в котором танцевала под ремикс своей песни "Мед". На видео артистка удивила своей растяжкой.

Ранее во время репетиции в Барселоне Тина Король сила на шпагат прямо на сцене. Теперь звезда снова удивила танцем и растяжкой.

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На видео Тина Кароль позировала в серых широких брюках и жилете, а также босоножках на высоких шпильках.

Певица эффектно станцевала под ремикс своей песни, а в финале танца села на пол и подняла вертикально ногу вверх, демонстрируя растяжку.

В комментариях поклонники были в восторге от танца Тины Кароль. Они написали звезде множество комплиментов:

"Королева украинской сцены".

"Невероятные движения".

"Поджог и пожар".

"Гарноооо тааак".

"Тена снова устроила пожар.. что же это такое? Вызываю спасателей".

"Невероятно".

"Какая горячая ааа".

Певица продолжает активно вести соцсети и часто делится с подписчиками своими фото. На днях артистка показала новые фотографии, на которых позировала в нежном образе среди цветочного поля.

Кроме того, Тина Кароль в День отца поздравила своего отца с праздником. В сети она показала редкое общее фото и призналась, как он ее называет.