Тина Кароль показала образ за 48 тысяч гривен: фото в мини-платье от Balmain

Украинская поп-дива Тина Кароль в эффектном образе появилась на новых съемках. Певица не рассекретила, над каким проектом работает, но продемонстрировала аутфит за 48 тысяч гривен.

После смены сценического образа Тина Кароль все чаще позволяет себе длину мини. Новый выход не стал исключением. Звезда удачно подчеркнула женственные изгибы платьем от Balmain.

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Образ Тины Кароль в платье от Balmain

На съемочной площадке артистка предстала в оливковом мини-платье от французского дома высокой моды Balmain. Ее блестящий наряд с американской проймой украшен белыми полосками и золотистыми пуговицами. Благодаря приталенному фасону Тина Кароль засветила пышный бюст и хрупкую талию.

Стоимость подобных платьев на официальном сайте Balmain стартует от 1 590 евро – более 48 тысяч гривен! Похоже, французский бренд – одна из самых любимых марок Тины Кароль, ведь в ее гардеробе есть сумка за 62 тысячи гривен.



Тина Кароль в мини-платье от Balmain / Фото из инстаграма певицы

Оливковое мини-платье певица довершила красными туфлями-лодочками с игривыми черными бантиками. Золотистые пряди она уложила в голливудские локоны, а изящные черты подчеркнула легким макияжем.

"Как я жду эту премьеру! Сегодня отдала последние правки. Обещаю новые чувства, так еще не было", – заинтриговала Тина Кароль в комментариях.



Тина Кароль в мини-платье от Balmain / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль в мини-платье от Balmain / Фото из инстаграма певицы