Тина Кароль показала стильный образ в белом костюме и кроссовках: фото и видео
Источник:инстаграм Тины Кароль
Певица Тина Кароль презентовала собственные кроссовки "Тина". Она позировала в красивом белом костюме и уникальной обуви.
Тина Кароль продолжает радовать поклонников не только музыкальными новинками, но и интересным сотрудничеством с украинскими брендами.
Смотрите также Тина Кароль презентовала еще одну коллаборацию с украинским брендом: фото
Кроссовки "Тина"
На личной странице в инстаграме Тина Кароль распространила фото и видео, где показала кроссовки под названием "Тина". Обувь на шнуровках и имеет уникальные золотистые изображения сбоку.
"Сделай себе красивое лето! Сияй и наслаждайся комфортом. Кроссовки, созданные в классическом дизайне и украшены нежными золотистым и серебристым рисунком розы из микросхем в стиле digital-art, станут прекрасным решением для тебя, которая живет в насыщенном ритме. Внутри и снаружи кроссовок – мягкая натуральная кожа. А легкая подошва позволит тебе не уставать в течение всего дня", – рассказала Кароль в заметке под фото.
Для презентации своей обуви звезда выбрала комфортную одежду. Она предстала перед камерой в белоснежном костюме, состоявшем из шортов и свитшота. Волосы звезда распустила, а на лице сделала безупречный повседневный макияж в коричневых оттенках.
Тина Кароль презентовала кроссовки "Тина": смотрите видео онлайн