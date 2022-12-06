Тина Кароль показала, как ее сын похож на покойного отца Евгения Огира: щемящее видео

Украинская певица Тина Кароль умилила поклонников новым видео. Она показала, как ее сын похож на отца Евгения Огира.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала видео о своем сыне и муже. Новый ролик очень взволновал сеть.

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Сын Тины Кароль похож на отца

Исполнительница опубликовала короткое видео, в котором якобы сравнила два фото – одной была фотография с артисткой и сыном, а другой – снимок звезды с мужем Евгением Огиром. В ролике звезда показала, как ее 13-летний сын похож на покойного отца. В подписи к видео Тина Кароль оставила только эмоджи-сердца.

Как сын Тины Кароль похож на отца: видео

Щемящее видео собрало много просмотров, комментариев и предпочтений. Поклонники делятся впечатлениями и пишут, как действительно похожи сын и отец.

"Такие похожи";

"очень печальная история";

"Копия папы";

"Какие же вы прекрасны вместе";

"настоящая поддержка для мамы";

"Так похож на отца, такой же высокий красавец";

"Самое трогательное, что я увидела за сегодня".

Тина Кароль потеряла мужчину 9 лет назад

, недавно Тина Кароль приезжала к сыну в Великобританию. 18 ноября Вениамину исполнилось 14 лет, поэтому артистка навестила парня и устроила небольшое семейное празднование с шариками и тортом.

Муж Тины Кароль Евгений Огир в 2012 году признался, что болеет раком желудка. В последний раз он появился на публике в августе, на международном музыкальном фестивале Crimea Music Fest. Впоследствии продюсер попал в больницу, но не смог побороть онкологию и скончался 23 апреля 2013 года.

В последний раз Тина Кароль вспоминала о мужчине в интервью, которое давала в Казахстане в прошлом году. Она призналась, что до сих пор чувствует фантомную боль, которая никогда для нее не пройдет. "Я принимаю это испытание. Он всегда мечтал, чтобы я не останавливалась. Я подумала, что лучше я буду здесь с тем, что нас объединяет хотя бы физически, с кольцами, чем я буду стоять у могилы и снова плакать".