Тина Кароль появилась на Берлинале в уникальном платье со словами Шевченко: эффектные кадры

Тина Кароль прибыла на премьеру документального фильма Шона Пенна о вторжении России в Украину. Ее песня Kolomyika стала саундтреком к фильму Superpower. Для появления на Берлинале артистка выбрала уникальное платье из арт-коллекции.

Мировая премьера Superpower прошла в рамках 73-го Берлинского международного кинофестиваля. На красном тротуаре вместе с Шоном Пенном и командой проекта появилась роскошная Тина Кароль.

Читайте также Алексей Дурнев высказался о "химии" с Астафьевой и признался, почему не влюбится в Кароль

Тина Кароль в уникальном платье на Берлинском кинофестивале

Прямо на премьере документалки о войне в Украине певица заявила, что ее трек Kolomyika из последнего альбома LELEKA выбрали за саундтрек.

Сегодня песня, написанная с диджеем Томми, стала частью фильма Шона Пенна Superpower. Для меня это огромная честь и самое главное, что мы несем нашу миссию – говорим об Украине,

– сказала Тина Кароль Суспильному на красной дорожке.

Стоит отметить, что для появления на Берлинале Тина Кароль выбрала не сине-желтый наряд, а потрясающее платье из арт-коллекции "Потерянный джаз", что создала художница и дизайнер Марина Бойко. Это белый наряд со шлейфом с черными надписями на украинском "коріння", "рід", "колиска", "сорочка", "рушник", "пісня". Среди них спрятались слова Тараса Шевченко "и мертвым и живым" из одноименной поэмы.

"Для визуализации я выбрала будуарный стиль 20-х годов, потому что он удачно отражает безмятежность, неторопливость, нарядность и женственность", – комментировала автор Марина Бойко.

Смелость украинцев – понятие, которое будут изучать в учебниках. Мы все часть смелости, что есть Superpower. Каждый делает свое дело лучше, где каждый Superstar,

– добавила сама Тина Кароль в инстаграме.

Тина Кароль на Берлинале / Фото из фейсбука певицы

Напомним, Тина Кароль недавно выпустила свою коллекцию одежды с надписями ВСУ. Все для того, чтобы в коллаборации с брендом ONEBYONE собрать деньги для женщин на фронте. В коллекции певицы "Свободны создавать одну историю" есть трикотажные костюмы, платья, кардиганы, балаклавы, джинсовая макси юбка и даже колготки. Стоят эти вещи от 499 до 3999 гривен.