После того как Тина Кароль с выходом альбома "Красиво" изменила сценический образ, наблюдать за ней стало куда интереснее. Если личную жизнь она и продолжает держать за семью замками, то в поведении и одежде стала куда откровеннее. Доказательством этого является новая студийная съемка певицы.

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Артистка появилась в кадре в классическом полосатом костюме размера оверсайз – широких черных брюках и длинном пиджаке. Этот наряд Тина Кароль соединила с коротким серебряным корсетом, который акцентировал на аппетитной груди. "Инопланетный" топ с глубоким декольте фантастически подчеркнул бюст звезды.

Тина Кароль в серебряном корсете / Фото с инстаграма певицы



Тина Кароль в серебряном корсете / Фото с инстаграма певицы

Перед камерой знаменитость появилась босиком, что придало ее образу дерзости. Стилисты сделали Кароль укладку с эффектом мокрых волос и максимально естественный макияж, не акцентируя ни на глазах, ни на губах.

В кадре певица чувствовала себя очень уверенно. Она демонстрировала экстравагантные позы, из-за которых невозможно отвести глаз от ее фантастических форм.

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