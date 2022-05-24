Тина Кароль в платье от украинского бренда выступила на благотворительном концерте в Лондоне

Певица Тина Кароль продолжает выступать на благотворительных концертах в поддержку Украины. На днях она спела в Лондоне, вспомнила о наших военных, городах, страдающих от обстрелов.

Также артистка побывала на благотворительной акции. Она вышла на улицы Лондона в патриотическом наряде и вместе с активистами еще раз призвала помочь Украине и ее народу.

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Тина Кароль выступила в Лондоне

Даже во время войны артистка ошеломляет безупречным внешним видом на сцене. Она поддерживает украинские бренды и на концертах предпочитает платья, которые создаются в Украине. Для выступления в Лондоне Тина выбрала длинное нежное платье от популярного бренда The Coat. Атласный наряд на тонких бретелях и с лаконичным вырезом подчеркнул фигуру Кароль.

Волосы она уложила в фирменные голливудские локоны, а на лице сделала макияж с красной помадой на губах. Такой макияж Кароль долгое время делала после смерти мужа. Им она пыталась скрыть боль и уныние, которые виднелись в глазах. Сейчас Тина вместе с миллионами украинцев переживает очень сложный период. Она снова прячет боль за красной помадой.

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Во время выступления Тины Кароль на большом экране транслировали названия пострадавших от российских наемников городов: Буча, Херсон, Николаев, Яворов, Киев, Запорожье, Чернигов и другие. Также исполнительница спела об украинских защитниках, мужественно защищающих нашу страну. Среди них есть и известные люди. Лица отважных воинов тоже показали зрителям в зале.

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