Тина Кароль в платье с декольте и синих перчатках спела на "Танцах" в Грузии

36-летняя Тина Кароль отошла от украинских телешоу, но появляется на зарубежных проектах. Певица спела на "Танцах со звездами" в Грузии. На паркет она вышла в белом платье с пикантным декольте и длинных синих перчатках.

В рамках промотура альбома "Двойной рай" Тина Кароль посетила Грузию. В стране украинскую поп-диву приняли гостеприимно – герой "Холостяка" Иракли Макацария устроил интервью и роскошное застолье, а проект "Танцы со звездами" пригласил спеть в прямом эфире.

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На удивление, на главном паркете Грузии артистка исполнила не новый трек "Двойной рай", а давно известную песню "Нарисую тебе звезды". Ее мощное пение и непривычная манера тронули публику и вызвали шквал аплодисментов.

Образ Тины Кароль на "Танцах со звездами" в Грузии

В кадре певица появилась в приталенном белоснежном платье на тонких бретелях с камнями. Однако все внимание было приковано к декольте и стройным ногам Тины Кароль, ведь этот светский выход звезды не обошелся без фирменного разреза до бедер и пикантного выреза на груди.

Артистка не стала ограничиваться лишь роскошным вечерним платьем, а скомбинировала его с длинными перчатками глубокого синего цвета. Этот аксессуар стал великолепным довершением изысканного образа.

Заметим, что после смены имиджа Тина Кароль вернулась к насыщенным помадам. Однако теперь ее аутфиты дополняет не ярко-красная, а самая модная помада зимы-2022 – оттенка бордо. Длинные волосы блондинка теперь выравнивает, а челка, которую несмотря на сомнения фанов отстригла по-настоящему, укладывает то ровно, то набок.