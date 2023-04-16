Тина Кароль впервые честно ответила, общается ли с Даном Баланом

У Тины Кароль был экранный роман с молдавским певцом Даном Баланом. Однако после его выхода из шоу "Голос страны" поговоры стихли. В Кишиневе звезду спросили об артисте. Как выяснилось, они до сих пор общаются.

После смерти мужа Евгения Огира Тина Кароль почти не говорит о личной жизни. В мае прошлого года она призналась, что если раньше засматривалась на светских львов, то сейчас ее герой "должен быть с автоматом, небрит, немыт". Несмотря на это, с Даном Баланом она все еще на связи.

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Тина Кароль рассказала об отношениях с Даном Баланом

Артистка дала понять, что с Даном Баланом они общаются, как и все не чуждые друг другу люди. Он, похоже, объявился в ее жизни в день российского вторжения.

Безусловно (общаемся, – 24 канал), все друг за друга волновались. Все всем написали "ты как?". Поддерживаем, общаемся, все хорошо,

– с улыбкой прокомментировала Тина Кароль.

Она также тепло высказалась о маме певца Людмиле Балан, которая пришла к ней на концерт в Кишиневе. Тогда артистка назвала ее вдохновляющей красивой женщиной и поблагодарила за "благородного, честного сына", "лучшего мужчину на свете" после Вениамина.

"Она очаровательная, она очень жизнелюбива. Светлая, очаровательная. Она артистка. Красавица", – расхвалила Тина Кароль на интервью.