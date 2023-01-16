Тина Кароль отреагировала на слова Соловий о ее "русской музыке"

На днях Кристина Соловий раскритиковала музыку Тины Кароль, заявив, что все популярные альбомы звезды – русскоязычные. Последняя решила это прокомментировать.

Украинская певица Кристина Соловий на днях рассказала об артистках, которые повлияли на нее своим творчеством. Среди них не было Тины Кароль, потому что, как сказала Кристина, "все ее самые популярные релизы – это русская музыка".

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Тина Кароль отреагировала

Тина Кароль решила ответить коллеге. Она опубликовала в инстаграм-сториз отрывок из подкаста, где Кристина говорит о ее творчестве. Певица лаконично прокомментировала ролик, оставив улыбающуюся эмодзи.

"Все будет хорошо", – добавила также Кароль из эмодзи, на котором изображена девушка, которой массируют голову.



Скриншот из инстаграмм-сториз Тины

Что говорила Соловий

В подкасте Кристина Соловий рассказывала о тех исполнительницах, которые на нее повлияли. Она вспомнила о Русе, ранней Ирине Билык и Ани Лорак – двух ее украиноязычных альбомах. Также девушка напомнила о "Голосе страны", на котором отказалась идти в команду Тины, потому что не хотела петь "русскую попсу".

"Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла. Украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это русская музыка", – говорила Кристина.