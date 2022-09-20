Тина Кароль прокомментировала инициативу лишить званий артистов-предателей

Министерство культуры инициирует забирать у некоторых звезд звание "народного артиста". Певица Тина Кароль призналась, как относится к этому решению.

Певцы-изменники до сих пор используют свои звания народных артистов, но на самом деле не оправдывают эти титулы. Поэтому в Минкульте появилась инициатива лишать таких звезд званий.

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Тина Кароль об инициативе Минкульта

Исполнительница Тина Кароль отреагировала на такую возможность. По ее мнению, сейчас своевременно расставлять акценты и изменять предыдущие решения.

Нормальная инициатива. Время изменилось, есть возможность расставить точки над и, акценты. На то и есть министерство, чтобы вводить что-то новое, что-то менять и добавлять, но также награждать и лишать, если есть за что. Почему бы и нет,

– сказала Тина Кароль.

Певица призналась, что все регалии и звания ей важны так же, как и ее родители. Поэтому она не считает, что эти титулы не нужны.

"Обычно артисты говорят, зачем это им нужно. На самом деле для меня это важно, и как для моих родителей. Моя мама чувствует, что ее ребенок сделал что-то особенное для государства. Когда я училась в музыкальном училище, то получала стипендию Верховной Рады. Для меня как для студентки это было важно, ведь я была единственной, кто ее получал. Так же и звания важны по жизни".

Когда будут забирать звание у звезд-предателей

Александр Ткаченко сообщил, что он с командой уже работает над поправками в закон. Это позволит лишить звезд звания "народных артистов", если те пользуются титулом только ради своей пользы.

Это решение он сообщил на фоне концертов предательницы Ани Лорак. Певица отправилась в тур по Чехии и Германии, а чтобы собрать большие залы и заработать деньжат, она назвала себя "самой титулованной певицей в Украине". Однако против ее выступлений бойкотируют.