Тина Кароль ошеломила образом в полупрозрачном платье с разрезом
Источник:инстаграм Тины Кароль
В обыденной жизни Тина Кароль предпочитает удобную одежду и обувь без каблуков. Тогда как для фотосессий и выходов на сцену подбирает самые эффектные наряды. На этот раз на ней роскошное черное платье со смелым разрезом до бедер.
В гардеробе Тины Кароль множество вещей от именитых домов мод. Новое платье от бренда La Bourjoisie, который базируется в Кувейте. Оно будто создано для певицы, ведь главная деталь – глубокий разрез. Он, как и красная помада, является изюминкой большинства образов звезды.
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Черное вечернее платье эффектно акцентирует на зоне декольте благодаря блестящей "кольчуге" от шеи до плеч. Верх наряда от прозрачного низа отделяет тонкий атласный пояс, который вместе с тем подчеркивает талию Тины Кароль.
Безусловно, все внимание привлекает низ платья. Благодаря разрезу до бедер певица продемонстрировала подтянутые ножки. Образ получился довольно соблазнительным, а голливудские локоны и макияж с фирменной красной помадой добавили элегантности.
Тина Кароль в полупрозрачном платье с разрезом / Фото из инстаграма певицы
Новый аутфит Тины Кароль собрал более 40 тысяч лайков. В комментариях фаны не скупились на комплименты. Одни называли артистку черной королевой, другие – сравнивали с номинанткой Грэмми Ланой Дель Рей:
- "Черная королева";
- "Лана Дель Рей по-украински";
- "Невероятно красивая";
- "Красота неземная";
- "Эстетический шок".