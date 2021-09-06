Тина Кароль ошеломила образом в полупрозрачном платье с разрезом

В обыденной жизни Тина Кароль предпочитает удобную одежду и обувь без каблуков. Тогда как для фотосессий и выходов на сцену подбирает самые эффектные наряды. На этот раз на ней роскошное черное платье со смелым разрезом до бедер.

В гардеробе Тины Кароль множество вещей от именитых домов мод. Новое платье от бренда La Bourjoisie, который базируется в Кувейте. Оно будто создано для певицы, ведь главная деталь – глубокий разрез. Он, как и красная помада, является изюминкой большинства образов звезды.

К теме Тина Кароль поразила образом в изысканном платье с разрезом: фантастические кадры

Черное вечернее платье эффектно акцентирует на зоне декольте благодаря блестящей "кольчуге" от шеи до плеч. Верх наряда от прозрачного низа отделяет тонкий атласный пояс, который вместе с тем подчеркивает талию Тины Кароль.

Безусловно, все внимание привлекает низ платья. Благодаря разрезу до бедер певица продемонстрировала подтянутые ножки. Образ получился довольно соблазнительным, а голливудские локоны и макияж с фирменной красной помадой добавили элегантности.



Тина Кароль в полупрозрачном платье с разрезом / Фото из инстаграма певицы

Новый аутфит Тины Кароль собрал более 40 тысяч лайков. В комментариях фаны не скупились на комплименты. Одни называли артистку черной королевой, другие – сравнивали с номинанткой Грэмми Ланой Дель Рей:

"Черная королева";

"Лана Дель Рей по-украински";

"Невероятно красивая";

"Красота неземная";

"Эстетический шок".