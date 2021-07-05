Тина Кароль ошеломила сексуальным образом в черном боди: горячие фото и видео

Украинская поп-дива Тина Кароль в очередной раз взбудоражила сеть новыми сексуальными кадрами. Она обольстительно позировала в черном боди, которое подчеркнуло соблазнительные формы спортивной фигуры. Также звезда ошеломила ярким макияжем.

Тина Кароль неустанно доказывает, что является одной из самых красивых артисток в украинском шоу-бизнесе. Она не стесняется обнажаться перед камерой и демонстрирует роскошные формы в откровенной одежде.

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Сексуальные кадры Тины Кароль

Сетью распространяются кадры, где звезда эротично позирует в черных колготах и невероятно соблазнительном боди. Наряд обнажил пышную грудь и подчеркнул аппетитные ягодицы знаменитости. Сексуальности образу добавляли не только игривые движения Кароль, но и ее каблуки.

Визажисты поработали над прической и макияжем звезды. Ее волосы уложили в прическу с "мокрым" эффектом. На лице ей сделали невероятно яркий и насыщенный макияж с неординарными блестками вокруг век и красной помадой на губах.

В комментариях поклонники засыпают исполнительницу комплиментами.