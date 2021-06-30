Тина Кароль вызвала активные обсуждения вокруг своей фотосессии по случаю анонса клипа на песню "Красиво", премьера которого состоится в четверг, 1 июля.

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Обнаженная Тина Кароль позировала с питоном

Артистка впечатлила поклонников необычным анонсом. Кароль вызвала большой ажиотаж, опубликовав короткое видео с королевским питоном, который был на ее полностью обнаженном теле.

Удивительные и чрезвычайно сексуальные кадры стали частью рекламной кампании клипа. Пока неизвестно, будет ли питон в клипе исполнительницы.

Тина эротично позировала, повернувшись спиной к камере. Обнаженную грудь и другие интимные зоны звезда прикрыла ногами. Волосы она уложила ровно и забрала набок, а на лице сделала макияж в нюдових тонах, что является частью нового сценического образа певицы.

Трек "Красиво" является главным хитом нового одноименного альбома Тины Кароль, который уже покорил сердца слушателей Украины, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Казахстана.