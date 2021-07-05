Тіна Кароль приголомшила сексуальним образом у чорному боді: гарячі фото та відео

Українська попдіва Тіна Кароль вкотре розбурхала мережу новими сексуальними кадрами. Вона звабливо позувала в чорному боді, яке підкреслило спокусливі форми спортивної фігуру. Також зірка приголомшила яскравим макіяжем.

Тіна Кароль невпинно доводить, що є однією з найкрасивіших артисток в українському шоу-бізнесі. Вона не соромиться оголюватися перед камерою та демонструє розкішні форми у відвертому одязі.

Дивіться також Тіна Кароль позувала повністю оголеною: приголомшливі кадри зі змією

Сексуальні кадри Тіни Кароль

Мережею ширяться кадри, де зірка еротично позує у чорних колготах та неймовірно спокусливому боді. Вбрання оголило пишні груди та підкреслило апетитні сідниці знаменитості. Сексуальності образові додавали не лише грайливі рухи Кароль, а і її підбори.

Візажисти попрацювали над зачіскою та макіяжем зірки. Її волосся вклали в зачіску з "мокрим" ефектом. На обличчі їй зробили неймовірно яскравий та насичений макіяж з неординарними блискітками навколо повік і червоною помадою на губах.

У коментарях прихильники засипають виконавицю компліментами.