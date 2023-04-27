Короткие стрижки и эпатажные платья: как менялась Тина Кароль и ее стиль за 20 лет карьеры

Одна из самых известных украинских певиц – Тина Кароль – находится на сцене уже более 20 лет. В этот раз ее образ неоднократно менялся: от строгих костюмов до элегантных платьев.

38-летняя попдива украинского шоубизнеса Тина Кароль находится на сцене уже более 20 лет. За это время она менялась как в своем творчестве, так и в образах. 24 Канал собрал лучшие фото, демонстрирующие, как изменялась Тина Кароль за годы карьеры в музыкальной индустрии.

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Юность и начало карьеры

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) с детства занималась музыкой: училась в музыкальной школе, музыкальной академии имени Глиера, участвовала в десятках разных фестивалей и конкурсов. В начале карьеры она взяла псевдоним Тина Кароль – сейчас это официально ее имя и фамилия.

С 2004 года Тина Кароль стала солисткой Ансамбля песни и пляски ВСУ – в то время ее помнят в строгом наряде и с лаконичным пучком.



Тина Кароль / Фото znai.ua

В следующем году певица приняла участие в "Новой волне", где заняла второе место и получила денежный приз. На него она сняла первый клип - "Выше облаков". В этом видео артистка предстала в сдержанном наряде, но с распущенными и кудрявыми белокурыми волосами.

Тина Кароль – Выше облаков: смотрите видео онлайн

Участие в Евровидении-2006 и первый успех

Многие впервые узнали о Тине Кароль с музыкального конкурса Евровидения: она представляла Украину в 2006 году и заняла 7 место. На сцене она предстала в белом экстраминисуке и с пышными белокурыми волосами.

Тина Кароль – Show Me Your Love: смотрите видео онлайн

Этот период стал толчком для Тины Кароль – она становилась все популярнее. Артистка пыталась экспериментировать со стилем, одевала эпатажные наряды, а в клипе "Ноченька" предстает обнаженной.

Эпатажные и брутальные образы Тины Кароль / Фото Viva

Более того, в 2011 году Тина кардинально меняет стиль и стрижет длинные белокурые волосы. Вместе с тем, Кароль почти никогда не экспериментировала с цветом волос, меняя лишь оттенки блонда из более светлых до более темных.



Тина с короткими волосами / Фото Viva

Переломный момент и потеря мужчины

В 2013 году от болезни скончался Евгений Огир – муж Тины Кароль. Творчество артистки изменилось, а вместе с этим и ее стиль. Он стал более элегантным и сдержанным. Исполнительницы полюбились атласные и шелковые платья, в период "Голоса страны" звезда примеряла латексные наряды, подчеркивающие фигуру. Наряды для светских выходов всегда поражали изысканностью.



Тина в латексных нарядах / Фото Караван

В этот период Тина Кароль остановилась на особом укладке и стиле макияжа, который носила почти всегда. Это были пышные белокурые локоны, вложенные на одну сторону, и красная помада, ставшая ее изюминкой. Тина Кароль признавалась, что прятала за этим атрибутом мейкапа усталость и печаль.

Образы Тины после потери / Фото с ее инстаграма

Стиль Тины Кароль последние несколько лет и сейчас

Два года назад Тина Кароль попыталась изменить свой стиль и уйти от привычной красной помады. Она предстала с челкой, более мягким оттенком волос и сдержанным макияжем.



Изменение имиджа в 2021 / Фото из инстаграма Тины Кароль

Во время полномасштабного вторжения артистка все-таки вернулась в любимую укладку с локонами и красной помадой. Она часто выбирает наряды от украинских брендов с патриотическими акцентами.

Совсем скоро Тину Кароль во второй раз увидят на Евровидении – на этот раз, как гостю. С дизайнером Иваном Фроловым звезда подбирает платье – это будет красная одежда по мотивам ее образа на конкурсе в 2006 году.

Образы Тины Кароль в современности / Фото с ее инстаграма