Тимур Мирошниченко впервые за долгое время обнял родных: видео растрогало сеть

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко впервые за долгое время встретился с детьми. Он показал трогательное видео.

В марте жена Тимура Мирошниченко Инна вместе с двумя детьми уехала в Германию. Хотя сам ведущий пересекал границу и вел события в Польше, он не виделся с семьей долгое время.

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Тимур Мирошниченко встретился с родными

На днях телеведущий впервые за долгое время встретился с семьей. Он показал на видео, как сначала к нему подбежала 3-летняя дочь Мия, а затем 2-летний сын Марко. Дети крепко обняли отца после разлуки.

"2,5 тысячи километров за 2,5 дня. Мы снова вместе", – поделился Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко встретился с семьей: смотрите видео

Поклонники в комментариях признаются, что ролик довел их до слез. Они делятся впечатлениями от видео:

"Как это трогательно";

"Ой, все, я плачу";

"Скорее бы все, кто вынужден был развестись, встретились снова";

"Почему я плачу? С возвращением";

"Как это трогательно! Пусть в каждой семье будет такая гармония, как в вашей";

"До слез, долгожданная встреча. Каждый раз, когда смотрела сторез Тимура, представляла, как он скучает по детям. Пусть ваша семья никогда не разводится";

"Божечки, я плачу. Пусть все детки поскорее встретятся со своими родителями";

"К кому в горле и мокрому блеску в глазах".

, также недавно Юрий Ткач также встретился с родными . Актер не виделся с дочерью и женой два месяца. Семья два дня смогла побыть вместе, но снова разсталась. "Я очень люблю тебя, мой Ткач. И хочу, чтобы ты всегда помнил, без тебя не хочу, не могу, не буду", – делилась его супруга Виктория.

Как признались супруги Мирошниченко, они не виделись более 100 дней. Поэтому их встреча была долгожданной.



Тимур Мирошниченко встретился с женой / Фото с инстаграма Тимура Мирошниченко