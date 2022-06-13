Тимур Мирошниченко впервые за долгое время обнял родных: видео растрогало сеть
Источник:инстаграм Тимура Мирошниченко
Украинский ведущий Тимур Мирошниченко впервые за долгое время встретился с детьми. Он показал трогательное видео.
В марте жена Тимура Мирошниченко Инна вместе с двумя детьми уехала в Германию. Хотя сам ведущий пересекал границу и вел события в Польше, он не виделся с семьей долгое время.
До темы "Все будет нормально": Дорофеева рассказала забавную историю по репетиции с раненой девочкой
Тимур Мирошниченко встретился с родными
На днях телеведущий впервые за долгое время встретился с семьей. Он показал на видео, как сначала к нему подбежала 3-летняя дочь Мия, а затем 2-летний сын Марко. Дети крепко обняли отца после разлуки.
"2,5 тысячи километров за 2,5 дня. Мы снова вместе", – поделился Тимур Мирошниченко.
Тимур Мирошниченко встретился с семьей: смотрите видео
Поклонники в комментариях признаются, что ролик довел их до слез. Они делятся впечатлениями от видео:
- "Как это трогательно";
- "Ой, все, я плачу";
- "Скорее бы все, кто вынужден был развестись, встретились снова";
- "Почему я плачу? С возвращением";
- "Как это трогательно! Пусть в каждой семье будет такая гармония, как в вашей";
- "До слез, долгожданная встреча. Каждый раз, когда смотрела сторез Тимура, представляла, как он скучает по детям. Пусть ваша семья никогда не разводится";
- "Божечки, я плачу. Пусть все детки поскорее встретятся со своими родителями";
- "К кому в горле и мокрому блеску в глазах".
Как признались супруги Мирошниченко, они не виделись более 100 дней. Поэтому их встреча была долгожданной.
Тимур Мирошниченко встретился с женой / Фото с инстаграма Тимура Мирошниченко