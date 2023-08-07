Тимур Мирошниченко впервые привел названного сына на ТВ и объяснил его необычное имя

Ведущий Тимур Мирошниченко с женой Инной и детьми посетили телевидение. Они показали названного сына и рассказали о его необычном имени.

Семья Тимура и Инны Мирошниченко адаптируется к статусу многодетной – недавно они усыновили ребенка. Шоумен активно делится всеми деталями в сети, а на днях появился со всей семьей на телевидении.

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Тимур и Инна Мирошниченко с названным сыном на ТВ

Тимур и Инна Мирошниченко посетили студию утреннего шоу вместе с тремя детьми – Мией, Марком и названным сыном Марселем. Жена шоумена объяснила, что они выбрали новое имя сыну, однако оставляют ему возможность вернуться к предыдущему имени.

Пара назвала мальчика именно Марселем потому, что при поиске ребенка видели другого невероятного мальчика с этим именем. От него только отказались родители, он был в больнице, поэтому его можно было бы усыновить только через полтора года – Мирошниченко же не хотели столько ждать.

Этот мальчик настолько у себя влюблял. Мы сидели грустные, муж говорит: "Не переживай, мы найдем своего Марселя",

– поделилась Инна.



Марсель впервые посетил съемочную студию / Скриншот с видео

Как отреагировали старшие дети

Тимур и Инна Мирошниченко рассказали, что работали над тем, чтобы старшие дети не испытывали ревности к младшему брату. Для этого звездная мама позакрывала несколько проектов, чтобы иметь время для каждого.

"Мы им объясняли, что появится ребенок, который будет забирать внимание. Но понимали, что самое главное, чтобы наши дети не испытывали стресса. Потому что Марсель и так будет испытывать стресс. А дети должны быть максимально приближены к зоне комфорта, чтобы он жил среди счастливых, наполненных людей".

Поэтому время, которое я выделяю Марселю, это не время, которое я отнимаю у детей. Я перед тем, как мы взяли его в семью, позакрывала некоторые проекты, чтобы у меня появилось время. Выходит, что дети очень быстро поняли, что они ничего не потеряли, но появился еще один мальчик, которому мама находит время и дарит. Это сработало,

– поделилась Инна Мирошниченко.