Журнал Time назвал артиста 2022 года: это девичья южнокорейская группа

Известный журнал Time назвал артиста в 2022 году. Им стала популярная южнокорейская девичья группа Blackpink.

Авторитетный журнал Time в конце года называет величайших людей в разных сферах. Лучшими артистами в 2022 году по их версии стали Blackpink.

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Blackpink – артисты 2022 года

Южнокорейская девичья группа Blackpink украсила обложку журнала как лучшие музыканты этого года. Джису, Дженни, Розе и Леса завоевали сердца поклонников новыми хитами и альбомом Born Pink.

Мы приложили много работы, чтобы выглядеть как суперженщины. В конце концов, мы очень обычные девушки,

– говорят певицы.

Наиболее прослушиваемым хитом коллектива стала песня Pink Venom. Ею восхищались не только фаны, но и мировые звезды.

Сейчас исполнительницы готовятся к новому мировому туру, который запланирован с декабря по начало следующего 2023 года.



Артисты года / Фото из инстаграммы группы

Что известно о Blackpink Южнокорейская женская группа создает песни в стиле К-рор и хип-хоп. Его основали в 2016 году компания YG Entertainment. В этом году коллектив дебютировал с альбомом Square One, после чего стал лучшей корейской группой по версии издания Billboard. Знаковым хитом для коллектива стал трек Ddu-du Ddu-du.



В последующие годы Blackpink приглашали на награждение музыкальными премиями, они выступали и записывали совместные песни вместе с американскими знаменитостями. В создании композиций исполнительницы используют как корейский, так и английский языки.