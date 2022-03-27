Ты скучаешь по отцу, – Джамала обратилась к сыну в его день рождения

Украинская певица Джамала приветствовала старшего сына Эмира с днем рождения. В день своего 4-летия мальчик скучает по отцу, который остался в Украине.

Старшему сыну певицы Джамалы исполнилось 4 года 27 марта. Звезда трогательно обратилась к нему в день рождения.

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Джамала поздравила сына с днем ​​рождения

Тебе сегодня четыре года. У меня нет ничего ценнее тебя, твоего братца и вашего отца. Больше всего на свете я хотела бы, чтобы ты не знал, что такое война. Месяц, как ты сильно повзрослел. Потому что в свои почти 4 ты должен проявить терпение, мудрость и понимание,

– написала исполнительница.



Сын Джамалы – именинник / Фото с инстаграма звезды

Певица рассказала, что Эмир очень скучает по отцу, который остался в Украине из-за войны. Поэтому малышу непросто быть в другой стране.

"Всем кажется, что дети должны быстрее адаптироваться к новым условиям. Но только я знаю как тебе непросто. Ночью мы оба бодрствуем, а вчера утром, когда я должна была ехать, ты заболел. Я спросила: "Эмир, ну как же так? ". А ответ получил такой: "Анака, а знаешь, почему я заболел? Потому что я скучаю по отцу"", – поделилась звезда.

Джамала добавила, что рассказала сыну о войне как об игре и долгом путешествии, которое все еще не закончилось.

Ты знаешь, что мы должны сделать, чтобы победить и вернуться домой? Быть стойкими, сильными, терпеливыми. Помогать мне и папе своей любовью и послушанием. Ты мой маленький герой. Как все дети Украины,

– подытожила артистка.

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