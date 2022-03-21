Теперь без Masterskaya: лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для России и Беларуси

Слушатели из России и Беларуси теперь не будут иметь доступ к музыкальным каталогам лейбла Masterskaya, который основал певец Иван Дорн.

О решении закрыть доступ к музыкальным каталогам руководство Masterskaya заявило на своей официальной странице в фейсбуке.

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В своих социальных сетях Иван Дорн еще никак не отреагировал на это сообщение. Добавим, что после событий 2014 года певец без угрызений совести давал концерты в России. Однако когда российская армия начала открытое наступление на украинские земли – Дорн осудил действия Кремля.



Masterskaya закрыли музыкальный каталог для России и Беларуси / Фото из фейсбука

Напомним, что уже многие мировые и украинские бренды уже ушло с рынка агрессоров Беларуси и России. Кроме того, цивилизованные страны прибегают к культурной изоляции оккупантов. К примеру, недавно из кремлевских выставок изъяли антикварные мечи Елизаветы II.