Тени предков и аутентичные костюмы: яркие фото из выступления Kalush Orchestra на Евровидении

Ребята из украинской группы Kalush Orchestra взорвали зал Турина в Италии своим выступлением! Они спели "Stefania", пока весь зал их поддерживал и аплодировал стоя. Предлагаем посмотреть, как это было.

Группа Kalush Orchestra на Евровидении-2022 выступала в первом полуфинале, 10 мая, под номером 6. После выступлений наших друзей из Литвы и Латвии ребята триумфально сыграли и спели на весь мир. Благодаря зрительскому голосованию и жюри им удалось попасть в финал шоу, который состоится 14 мая.

К слову Kalush Orchestra зажгли сцену Евровидения-2022 в первом полуфинале: видео впечатляющего выступления

На сцене исполнители были одеты в точные копии древних шедевров народного искусства и аутентичные вещи около 100 лет. Стилистами номера стали Ульяна Редкина и Назар Дидык, а также этнограф Роксоляна Шимчук и художница по костюмам Ольга Карпов. К примеру, образ солиста коллектива Тимофея Музычука полностью воспроизводит гуцульский стиль. Он надел аутентичные вещи с миксом реплики национальной гуцульской одежды: рубашка и черес (кожаный пояс), а также старинный сердак (свитка). А образ фронтмена Олега Псюка содержал современную розовую панаму как изюминку коллектива, а также буковинский кептар (жилетка) и яркую рубашку.



Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Фото Getty Images



Образы исполнителей из Kalush Orchestra / Фото из инстаграмма Евровидения

Что касается других участников Kalush Orchestra, то у бэквокалиста Саша Таба был аутентичный коллекционный буковинский мешок, который также называется тайстрой, а еще традиционный украинский платок в виде банданы. Килиммен имел символический образ ковра, а Виталий Дужик и Игорь Диденчук одели костюмы в стиле кикимор.



Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Фото Getty Images



Кикимора на одном из участников группы Kalush Orchestra / Фото из инстаграмма Евровидения

Относительно самого выступления номер подсвечивали красными и сине-желтыми цветами, а на экранах появлялись изображения глаз матери Олега – Стефании, и ее руки. Также можно было увидеть потрясающие тени, которые вроде бы уходили от участников группы на пол сцены.

Выступление Kalush Orchestra на сцене Турина / Фото с инстаграммы Евровидение