Все очень прозаично, – интервью с Tember Blanche о Нацотборе, пророческих строках в песне и Kalush

Украинская группа Tember Blanche исполняет песни в стиле инди-поп. В свое время их песня "Вечорниці" и общий трек из Kalush покорили музыкальные чарты. Теперь они финалисты Национального отбора на Евровидение-2023.

Группа Tember Blanche состоит из Александры Ганапольской и гитариста и саундпродюсера Владислава Лагоды. Хотя в их репертуаре еще не так много песен (коллектив был создан в 2020), трек "Вечерницы" стал любимым и узнаваемым для многих. В рамках спецпроекта 24 канала "На украинскую вечеринку в Британию" мы расспросили у музыкантов об их выступлениях за рубежом, совместную песню с победителями Евровидения Kalush и участие в Национальном отборе.

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Украинский движ, – Tember Blanche о музыке и концертах во время войны

Отношения во время войны проходят особую проверку. Изменились ли ваши отношения из-за стресса как партнеров в дуэте, и как пары?

Наши отношения только укрепились. 25 февраля мы поехали в родной город Влада, в Мироновку, и прожили там в одной комнате 2 месяца (до этого мы жили отдельно). За это время мы успели написать новые песни, посмотреть кучу фильмов и научиться поддерживать друг друга в сложной ситуации.

Ваш фронт – непосредственно музыкальный. И будучи на концертах за границей, вы, очевидно, встречали украинцев, которые бежали от войны. Возможно, чья история запомнилась вам больше всего?

Я бы лучше сказала, что люди не бежали, а спасались. Да, их было достаточно много. Были и давно живущие за границей, и с начала полномасштабного вторжения активно помогали своим землякам.

Честно говоря, у нас не было времени, чтобы спокойно и искренне пообщаться с кем-то из них, и есть что-то, что запомнилось мне особенно хорошо: люди (не все, но много) приходили на концерты не столько ради нас или даже Vivienne Mort, сколько ради того, что это "украинский движ". Им было так важно встретиться с теми, кто их понимает, кто чувствует то же, что и они. Концерты стали возможностью почувствовать знакомую атмосферу и побыть среди своих. Услышать родной язык и найти единомышленников.



Tember Blanche в Барселоне / Фото из инстаграма группы

Были города, где это чувствовалось особенно хорошо, например, в Барселоне. Там много украинцев, но там нет организованного сообщества, как в Варшаве или Праге. Так что наш концерт стал для них местом долгожданной встречи.

Многие украинские артисты рассказывали, что творить музыку, песни во время великой войны стало значительно труднее. Столкнулись ли вы с такой проблемой и если так, как боролись?

Сначала мы не понимали, кому вообще нужна новая музыка в такие времена. Но мы быстро изменили свое мнение. Уже в марте мы записали первую с момента вторжения песню, которая получила название "Ти живий". Она, конечно, описывает наши ощущения во время войны.

Впоследствии, когда песни о казаках и байрактарах заполонили все радиостанции, мы решили записать и выпустить трек об абсолютном невоенном, мирном и красивом. О нашем Киеве (тот Киев, которым мы знали его еще до ужасных событий). Боялись определенного осуждения со стороны аудитории, но все вышло наоборот: люди благодарили нас за песню, где ни разу не упоминается слово "война". Что ж, мы заметили, что таких треков в пространстве стало гораздо больше, и это не могло не радовать.

Мы не падаем духом и продолжаем писать на все происходящее. Даже если русским удастся отсрочить релиз нашего второго альбома, то ей точно не удастся приостановить процесс его создания.

Як чинити, коли вирубають світло, – о блекауте

С началом обстрелов наших энергетических объектов ваши фаны заметили строчки в "Вечерницах", которые стали по-новому актуальными (это слова - "А як мусимо чинити, коли вирубають світло? Розучились говорити, миттю стало це помітно"). Как вы справляетесь с отключениями света, чем себя ободряете?

Да, с этими пророческими строками вышло довольно забавно и грустно в то же время. Но на самом деле отключение света это не самая большая наша проблема. В моменты грусти или злобы я всегда говорю себе: "А как же живется людям, которые уже более полугода спят в окопах?" И знаете, после таких мыслей у меня исчезает всякая жалость к себе и тем, кто просто остался без электроэнергии.

Tember Blanche – "Вечорниці": смотрите видео онлайн

Не думали делать музыку на другом языке – о творчестве и общей песне из Kalush

В свое время сеть взорвал фит из Kalush. Общаетесь ли вы с ребятами, Олегом Псюком? Может быть, он поздравил вас с проходом в финал?

Мы не общаемся с ними с тех пор, как сделали этот фит. С проходом в финал нас поздравила только менеджер их лейбла.

Топы украинских музыкальных стримингов "прыгают" – порой становится все больше украинской музыки, снова возвращаются российские песни на первые места. Как вы относитесь к этому как музыканты? Как считаете, что нужно делать, чтобы таких песен не было в украинских рейтингах?

На самом деле, количество российского контента в украинском пространстве уменьшилось во много раз, и это огромный плюс. Однако существует другая проблема – некачественный украинский контент. Многие "художники" думают, что если они напишут песню о войне, да еще и соловьиной, они автоматически создадут ценностный продукт.

К сожалению, это так не работает. Нехватка украиноязычной музыки на радио и ТВ породила кучу низкосортных песен. Одни и те же фразы, заезженные рифмы (Украина – калина, Украина – единственная) и банальные мелодии. Хочется, чтобы люди наконец-то поняли: не весь украинский контент автоматически хорош. Вытеснять российский инфопродукт нужно отменно.

Вы рассказывали, что против петь во что бы то ни стало и еще до 24 февраля хотели продвигать именно украинский музыкальный продукт. Что повлияло на такое мнение, почему было принято именно такое решение?

Разве можно творить на другом языке, если мы видим свое развитие в Украине, а своей аудиторией – украинцев? Мы даже не рассматривали возможность делать музыку на другом языке, тем более что-либо сделанное на русском мы еще до вторжения отнюдь не считали украинским продуктом.

Если не ошибаюсь, прежде чем поехать в тур по Европе, вы дали концерт во Львове и Киеве, хотя многие украинские артисты не решались на такое. Почему вы решили выступать в Украине, несмотря на опасность?

Это были не сольные концерты, а выступления на благотворительных фестивалях и мероприятиях. Мотивация проста – помочь нашей армии и хотя бы ненадолго отвлечь своих слушателей от ужасных новостей. Более того, эти выступления проходили в укрытии или останавливались в случае воздушной тревоги.

Способ донести свое творчество – об участии в Нацотборе

Что подтолкнуло вас к участию в Национальном отборе?

На самом деле все очень прозаично. Мы не будем разбрасываться фразами о желании интегрировать украинскую культуру в мировое пространство – ведь у большинства артистов способ такой интеграции больше напоминает шароварщину – и т.д., а просто скажем, что мы любим писать музыку и показывать ее людям.

Tember Blanche – "Я вдома": смотрите видео онлайн

Евровидение – отличный способ донести свое творчество широкой аудитории и показать ей, как мы переживаем тот опыт, который, безусловно, знаком сегодня каждому украинцу. Кроме того, участие в этом конкурсе – возможность для нас выйти из своей зоны комфорта.

И последний вопрос, который мы задаем всем финалистам. Как давно вы мечтали попасть на украинскую вечеринку в Британии?

Честно? Никогда не грезила мечтами о визите в Британию (в отличие от Влада), но с большим удовольствием посетила эту страну. Тем более Ливерпуль, являющийся родиной моих любимых Битлов.