Знаменитость объяснила, что вакцинировалась вместе с коллегами-журналистами, воспользовавшись опцией от Минздрава о массовой вакцинации коллективов от 50 работников. На вторую прививку китайским препаратом CoronaVac Маричка Падалко будет ждать от 21 до 28 дней, а пока делится с поклонниками красноречивым фото, сделанным во время процедуры.

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Получила первую дозу прививки от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac,

– объявила Маричка Падалко.

Ведущая заверила, что не боялась вакцинироваться препаратом, который не одобрил ЕС, ведь это вопрос времени. Она доверяет главному санитарному врачу Игорю Кузину, который утверждает, что китайский CoronaVac и британский Covishield Европа признает вскоре. Маричка Падалко акцентировала, что американская вакцина Pfizer пока доступна в Украине только приоритетным группам населения.

"Моя мама, преподаватель ВУЗА, ждет прививки Pfizer вместе со своими коллегами по университету в ближайшие дни", – рассказала телеведущая. Она добавила, что чувствует себя хорошо и надеется, что так будет и дальше. Дело в том, что уже через три дня, 13 июня, Маричка Падалко планирует бежать полумарафон в Одессе.

Напомним, в августе прошлого года Маричка Падалко переболела коронавирусом вместе с двумя детьми: