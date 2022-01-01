Тельцам будет по барабану, Девы будут кайфовать: смешной гороскоп на 2022 год от Оли Цибульской
Источник:инстаграм Оли Цыбульской
В то время, как весь шоу-биз подводит итоги 2021 года, Оля Цибульская дает прогнозы на 2022-й. Однако не себе, а поклонникам. Остроумный гороскоп от певицы читайте далее.
36-летняя Оля Цибульская учит фанов любить себя и не переживать по пустякам. Ее шуточный гороскоп на 2022 год именно об этом.
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"Найди свой гороскоп и представь, что уже сбылось. Новый год не придет без тебя. И вообще ничего в твоей жизни не произойдет без тебя. На все свое время! Живи сейчас", – написала артистка.
Смешной гороскоп на 2022 год от Оли Цибульской
- Телец: "Здесь два варианта: ты достигнешь гармонии и баланса или тебе наконец станет по барабану";
- Близнецы: "Ты не будешь сплетничать без повода. Но чем Новый год не повод?";
- Рак: "Уважай тех, кто решил заменить тебя на кого-то лучшего. Верить в невозможное – это их выбор. Кто-то и в НЛО верит";
- Лев: "Забей на то, кто с кем спит, главное – чтобы ты высыпалась";
- Дева: "У тебя все будет четко по плану, потому что твой план – кайфовать от жизни";
- Весы: "Никогда не думай "да" или "нет". Потому что почему "нет", если можно "да";
- Скорпион: "Хватит портить жизнь диетами. Лучше портить чем-то другим";
- Стрелец и Рыбы: "Жаль, что за огоньки в сторис никто не платит. Вы бы уже на квартиру заработали. Значит заработаете 2022";
- Козерог и Водолей: "Тому, как вы накручиваете себя, может позавидовать самый новый Дайсон. Перестаньте";
- Овен: "Ты будешь стараться избегать крейзи людей. Но от себя не убежишь, киска".
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Реакция сети на гороскоп от Цибульской
В сети с юмором отреагировали на гороскоп от Оли Цибульской. Некоторые фолловеры звезды даже признались, что их планы совпали с ее прогнозами:
- "Про Овна в десяточку";
- "Как же точно! Ждем квартиру в этом году";
- "Главное – чтобы ты высыпалась" – супер";
- "Оля, супер. Я еще тот Дайсон".
Полный текст публикации Оли Цибульской:
Стоп! Не скроль ту ленту как заведенная, выдохни. Найди свой гороскоп и представь, что уже сбылось. Новый год не придет без тебя. И вообще ничего в твоей жизни не произойдет без тебя. На все свое время! Живи сейчас. ⠀
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Цьомаю. Твоя киця. С Новым годом! Подними бокал просекко в свою честь!