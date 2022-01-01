Тельцам будет по барабану, Девы будут кайфовать: смешной гороскоп на 2022 год от Оли Цибульской

В то время, как весь шоу-биз подводит итоги 2021 года, Оля Цибульская дает прогнозы на 2022-й. Однако не себе, а поклонникам. Остроумный гороскоп от певицы читайте далее.

36-летняя Оля Цибульская учит фанов любить себя и не переживать по пустякам. Ее шуточный гороскоп на 2022 год именно об этом.

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"Найди свой гороскоп и представь, что уже сбылось. Новый год не придет без тебя. И вообще ничего в твоей жизни не произойдет без тебя. На все свое время! Живи сейчас", – написала артистка.

Смешной гороскоп на 2022 год от Оли Цибульской

Телец: "Здесь два варианта: ты достигнешь гармонии и баланса или тебе наконец станет по барабану";

"Здесь два варианта: ты достигнешь гармонии и баланса или тебе наконец станет по барабану"; Близнецы: "Ты не будешь сплетничать без повода. Но чем Новый год не повод?";

"Ты не будешь сплетничать без повода. Но чем Новый год не повод?"; Рак: "Уважай тех, кто решил заменить тебя на кого-то лучшего. Верить в невозможное – это их выбор. Кто-то и в НЛО верит";

"Уважай тех, кто решил заменить тебя на кого-то лучшего. Верить в невозможное – это их выбор. Кто-то и в НЛО верит"; Лев: "Забей на то, кто с кем спит, главное – чтобы ты высыпалась";

"Забей на то, кто с кем спит, главное – чтобы ты высыпалась"; Дева: "У тебя все будет четко по плану, потому что твой план – кайфовать от жизни";

"У тебя все будет четко по плану, потому что твой план – кайфовать от жизни"; Весы: "Никогда не думай "да" или "нет". Потому что почему "нет", если можно "да";

"Никогда не думай "да" или "нет". Потому что почему "нет", если можно "да"; Скорпион: "Хватит портить жизнь диетами. Лучше портить чем-то другим";

"Хватит портить жизнь диетами. Лучше портить чем-то другим"; Стрелец и Рыбы: "Жаль, что за огоньки в сторис никто не платит. Вы бы уже на квартиру заработали. Значит заработаете 2022";

"Жаль, что за огоньки в сторис никто не платит. Вы бы уже на квартиру заработали. Значит заработаете 2022"; Козерог и Водолей: "Тому, как вы накручиваете себя, может позавидовать самый новый Дайсон. Перестаньте";

"Тому, как вы накручиваете себя, может позавидовать самый новый Дайсон. Перестаньте"; Овен: "Ты будешь стараться избегать крейзи людей. Но от себя не убежишь, киска".

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Реакция сети на гороскоп от Цибульской

В сети с юмором отреагировали на гороскоп от Оли Цибульской. Некоторые фолловеры звезды даже признались, что их планы совпали с ее прогнозами:

"Про Овна в десяточку";

"Как же точно! Ждем квартиру в этом году";

"Главное – чтобы ты высыпалась" – супер";

"Оля, супер. Я еще тот Дайсон".

Полный текст публикации Оли Цибульской:

Стоп! Не скроль ту ленту как заведенная, выдохни. Найди свой гороскоп и представь, что уже сбылось. Новый год не придет без тебя. И вообще ничего в твоей жизни не произойдет без тебя. На все свое время! Живи сейчас. ⠀

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Цьомаю. Твоя киця. С Новым годом! Подними бокал просекко в свою честь!