Красное пальто и высокие ботинки: Тейлор Свифт в эффектном образе поддержала бойфренда

Американская певица Тейлор Свифт появилась на публике, чтобы поддержать бойфренда-футболиста. Ее эффектный образ покорил сеть.

Тейлор Свифт сделала небольшой перерыв в масштабном мировом туре Eras Tour. Она прилетела из Бразилии на Lambeau Field, где команда ее бойфренда Kansas City Chiefs встретилась в поединке с Green Bay Packers.

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Тейлор Свифт поразила стильным образом

Американская звезда решила поддержать своего бойфренда Тревиса Келса. Для этого она выбрала яркий и эффектный образ.

Исполнительница надела черный наряд и дополнила его высокими черными кожаными сапогами и пушистым красным пальто-шубой.

Тейлор дополнила аутфит яркой красной помадой на губах, а волосы она уложила в аккуратный пучок.

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Что известно о новых отношениях Тейлор Свифт

Уже несколько месяцев ходят слухи о романе певицы и футболиста. Ранее Свифт и Келси не появлялись вместе на публике. Однако в сентябре певица посетила футбольный матч "Канзас-Сити Чифс" против "Чикаго Берс", на котором играл Келси. После знаменитости вместе покинули стадион.

После этого пара все чаще появляется вместе на публике. Тейлор навещает матчи бойфренда, а он бывает на концертах певицы. Инсайдеры говорят, что Тревис влюблен в Тейлор Свифт и не боится это показывать.