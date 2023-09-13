Забрала 8 наград: какая певица стала триумфаторкой на премии MTV Video Music Awards 2023
Источник:MTV Video Music Awards 2023
В США прошла церемония вручения премии MTV Video Music Awards 2023. Больше всего наград получила популярная американская певица Тейлор Свифт. Она выиграла в 8 номинациях.
Мероприятие состоялось в Prudential Center в Нью-Джерси. Событие посетили многие звезды, в частности Шакира, Оливия Родриго, Селена Гомес, Cardi B, Diddy, Lil Wayne и другие.
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Тейлор Свифт стала триумфатором премии
33-летняя американская певица выиграла все восемь категорий, в которых она была номинирована – в частности, "Артист года", "Клип года" и даже "Песня года".
Для MTV Video Music Awards 2023 года Тейлор Свифт выбрала черное необычное платье от Versace.
Тейлор Свифт на премии MTV VMA 2023 / Фото из соцсетей
Певица поблагодарила свою команду, которая помогла добиться такого успеха, а также всех, кто принимал участие в съемках ее клипа.
Добавим, что в этом году за звание "Артист года" впервые с 2017 боролись только женщины. MTV VMA-2023 также впервые назвал победителя новой категории Best Afrobeats.
MTV VMA 2023: полный список победителей
Клип года: Taylor Swift – песня Anti-Hero
Артист года: Taylor Swift
Песня года: Taylor Swift – Anti-Hero
Альбом года: Taylor Swift – Midnights
Лучший поп-артист: Taylor Swift – Anti-Hero
Лучший режиссер клипа: Тейлоф Свифт
Лучшая кинематография: Тейлоф Свифт
Шоу этим летом : Тейлоф Свифт
Лучший новый артист: Ice Spice
Лучшее выступление года: TOMORROW X TOGETHER - Sugar Rush Ride
Лучшая коллаборация: KAROL G, Shakira – TQG
Лучший Hip-Hop артист: Nicki Minaj – Super Freaky Girl
Лучший R&B артист: SZA – Shirt
Лучший Rock исполнитель: Måneskin – THE LONELIEST
Лучший латинский исполнитель: Anitta – Funk Rave
Best Afrobeats: Rema & Selena Gomez – Calm Down
Лучший K-Pop артист: Stray Kids – S-Class
Группа года: BLACKPINK
Best Alternative: Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace
Лучшая хореография: BLACKPINK – Pink Venom
Во время церемонии выступили многие мировые знаменитости. Среди них – Деми Ловато, Шакира, Оливия Родриго, Cardi B, Diddy, Lil Wayne, Doja Cat и Fall Out Boy.
Тейлор Свифт не в первый раз забирает награды
- В ноябре 2022 года на церемонии премии American Music Awards Тейлор Свифт также стала абсолютным лидером. Тогда певица забрала сразу шесть статуэток.
- Перед этим американская исполнительница получила премию за лучшее видео на церемонии MTV EMA 2022 в Дюссельдорфе.
- Добавим, что в феврале Тейлор Свифт стала самой оплачиваемой артисткой в 2022 году по версии Forbes с доходом 92 миллиона долларов.