Забрала 8 наград: какая певица стала триумфаторкой на премии MTV Video Music Awards 2023

В США прошла церемония вручения премии MTV Video Music Awards 2023. Больше всего наград получила популярная американская певица Тейлор Свифт. Она выиграла в 8 номинациях.

Мероприятие состоялось в Prudential Center в Нью-Джерси. Событие посетили многие звезды, в частности Шакира, Оливия Родриго, Селена Гомес, Cardi B, Diddy, Lil Wayne и другие.

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Тейлор Свифт стала триумфатором премии

33-летняя американская певица выиграла все восемь категорий, в которых она была номинирована – в частности, "Артист года", "Клип года" и даже "Песня года".

Для MTV Video Music Awards 2023 года Тейлор Свифт выбрала черное необычное платье от Versace.



Тейлор Свифт на премии MTV VMA 2023 / Фото из соцсетей

Певица поблагодарила свою команду, которая помогла добиться такого успеха, а также всех, кто принимал участие в съемках ее клипа.

Добавим, что в этом году за звание "Артист года" впервые с 2017 боролись только женщины. MTV VMA-2023 также впервые назвал победителя новой категории Best Afrobeats.

MTV VMA 2023: полный список победителей

Клип года: Taylor Swift – песня Anti-Hero

Артист года: Taylor Swift

Песня года: Taylor Swift – Anti-Hero

Альбом года: Taylor Swift – Midnights

Лучший поп-артист: Taylor Swift – Anti-Hero

Лучший режиссер клипа: Тейлоф Свифт

Лучшая кинематография: Тейлоф Свифт

Шоу этим летом : Тейлоф Свифт

Лучший новый артист: Ice Spice

Лучшее выступление года: TOMORROW X TOGETHER - Sugar Rush Ride

Лучшая коллаборация: KAROL G, Shakira – TQG

Лучший Hip-Hop артист: Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Лучший R&B артист: SZA – Shirt

Лучший Rock исполнитель: Måneskin – THE LONELIEST

Лучший латинский исполнитель: Anitta – Funk Rave

Best Afrobeats: Rema & Selena Gomez – Calm Down

Лучший K-Pop артист: Stray Kids – S-Class

Группа года: BLACKPINK

Best Alternative: Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace

Лучшая хореография: BLACKPINK – Pink Venom

Во время церемонии выступили многие мировые знаменитости. Среди них – Деми Ловато, Шакира, Оливия Родриго, Cardi B, Diddy, Lil Wayne, Doja Cat и Fall Out Boy.

Тейлор Свифт не в первый раз забирает награды