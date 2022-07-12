Дешевле, чем в Европе, – TAYANNA рассказала, сколько денег тратит на жизнь на Бали

Украинская певица TAYANNA пересиживает войну вместе с сыном Бали. Она рассказала, во сколько ей обходится жилье и продукты.

Украинская певица TAYANNA встретила полномасштабное вторжение на Бали. Она планировала возвращаться домой 24 февраля, но в настоящее время политная зона над Украиной уже была закрыта.

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TAYANNA о стоимости жизни на Бали

Певица рассказала, что хоть и была в Европе после 24 февраля, решила оставаться на Бали. По ее словам, там жизнь дешевле.

Одной из причин, почему мы здесь остались жить с сыном, потому что здесь намного дешевле, чем в Европе. У меня были идеи переехать, я даже была в Польше дважды на концертах и приезжала с сыном, чтобы посмотреть, можно ли жить. Но здесь гораздо дешевле,

– призналась звезда.

TAYANNA рассказала, что платит за виллу 2 тысячи долларов в месяц. Один поход в магазин (чтобы закупить продукты) обходится ей примерно в 600 – 700 гривен.

Интервью с TAYANNA: смотрите видео (о жизни на Бали – с 03:40)

"Сейчас мы разъехались с парнем, я живу с подружкой и сыном. Мы снимаем виллу пополам с подружкой, вилла стоит 4 тысячи долларов. Мы платим по 2 тысячи в месяц. Такие цены сейчас, потому что очень мало жилья. Но можно найти виллу за 2 – 3 тысячи долларов, можно переехать в апартаменты, где есть комнатки с кухней, они стоят 300 – 500 долларов в месяц. Здесь имея 1000 долларов в месяц – можно жить, хотя это будет не лакшери жизнь".

Продукты супердешевые. Например, мы вчера были в магазине, покупали продукты – овощи, фрукты, хлеб, масло, мясо на борщ – все это получилось мне 600 или 700 гривен,

– призналась TAYANNA.